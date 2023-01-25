Швейцария разрешила в отдельных случаях освобождать от эмбарго на поставки оборудования для разминирования в Украине

Швейцария утвердила новые правила, касающиеся экспорта военной продукции в Украину. Теперь она сможет в определенных случаях предоставлять освобождение от эмбарго на поставку оборудования для разминирования в Украине.

«Когда предоставляется экспортная лицензия, гарантируется, что материал используется на законных основаниях и по назначению»,— говорится в сообщении правительства.

Сегодня Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к санкциям против России, содержащимся девятом пакете, одобренном ранее Евросоюзом.