Воронежский суд оштрафовал вернувшегося с войны в Украине контрактника за избиение росгвардейца

Воронежский гарнизонный военный суд оштрафовал вернувшегося с войны в Украине контрактника Андрея Пахомова за избиение и оскорбление сотрудника Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК, ст. 319 УК) в одном из местных отелей. Об этом сообщается на сайте суда, внимание на приговор обратили «Вести Воронеж».

По версии обвинения, инцидент произошел 13 сентября. Полицейских вызвал сотрудник отеля «Мартон». Один из прибывших росгвардейцев потребовал у Пахомова прекратить нарушать общественный порядок, после чего мужчина «публично унизил силовика и не менее двух раз ударил его по голове».

Суд огласил решение 19 декабря. При вынесении приговора суд учел, что мужчина воевал в Украине и «характеризуется положительно».