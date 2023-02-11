Воронежский суд оштрафовал вернувшегося с войны в Украине контрактника за избиение росгвардейца

Воронежский гарнизонный военный суд оштрафовал вернувшегося с войны в Украине контрактника Андрея Пахомова за избиение и оскорбление сотрудника Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК, ст. 319 УК) в одном из местных отелей. Об этом сообщается на сайте суда, внимание на приговор обратили «Вести Воронеж».
По версии обвинения, инцидент произошел 13 сентября. Полицейских вызвал сотрудник отеля «Мартон». Один из прибывших росгвардейцев потребовал у Пахомова прекратить нарушать общественный порядок, после чего мужчина «публично унизил силовика и не менее двух раз ударил его по голове».
Суд огласил решение 19 декабря. При вынесении приговора суд учел, что мужчина воевал в Украине и «характеризуется положительно».
По данным телеграм-канала Baza, в ходе скандала на плече Пахомова был шеврон, напоминающий шеврон ЧВК «Вагнер». Мужчина угрожал «засунуть дубинку в задний проход» одному из силовиков, спрашивал: «Ты знаешь, кто я такой?», а также говорил, что «защищает вашу страну».
Также осужденный заявил, что его позывной «Марлин», он из спецгруппы 136-го полка. Baza приводит видео, на которых мужчину валят на пол, избивают и надевают на него наручники.
В ноябре прошлого года «Важные истории» выяснили, что российские суды при назначении наказания совершившим преступления военным считают смягчающим обстоятельством участие в войне в Украине.
Издание изучило больше 80 приговоров, вынесенных гарнизонными военными судами после 24 февраля. Как минимум в 60 случаях судьи посчитали участие в войне в Украине смягчающим обстоятельством, а также девять раз наказание смягчили тем, кто только хотел поехать воевать или жертвовал деньги армии.