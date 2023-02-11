Суд в Казахстане арестовал на 40 суток Дениса Козака, объявленного в России в розыск по делу об оправдании терроризма

Суд в Казахстане назначил 40 суток ареста ростовскому анархисту Денису Козаку за нахождение в международном розыске по экстрадиционному запросу. Об этом «Новой газете Европа» сообщил заместитель руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага.

Завтра молодого человека переведут в следственный изолятор. В России он обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментария во «Вконтакте» к посту про самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании регионального управления архангельского ФСБ в 2018 году.

Козак уже написал заявление на предоставление статуса беженца. Ходатайство могут рассматривать в течение трех месяцев, но могут и продлить срок рассмотрения до шести месяцев, уточнил Дживага.

Ранее журналисты издания The Insider дозвонились до отдела полиции Алматы, куда изначально привезли Козака. Там рассказали о намерении сообщить «инициаторам в Москву» о задержании гражданина РФ.

Сотрудник полиции ответил утвердительно на вопрос журналиста, собираются ли депортировать Козака из Казахстана в Москву. По его словам, это произойдет тогда, когда за молодым человеком приедут оперативники из России.

Козака задержали в Казахстане 9 февраля.