В Казахстане задержали ростовского анархиста. Россия объявила его в розыск из‑за комментария про взрыв в архангельском УФСБ

В Казахстане задержали ростовского анархиста Дениса Козака, которому в России грозит заключение из-за комментария во «Вконтакте» про взрыв в архангельском УФСБ. О задержании он рассказал в своем телеграм-канале.

Друг Козака, который в момент задержания находился с ним в одной квартире, рассказал «Новой газете Европа», что ко входу подошли два человека в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска.

«Представились и показали документы. Попросили предъявить наши документы, узнавали о дате прибытия в Казахстан. После проверки документов, они остановились на Денисе. Пробили номер IMEI (номер для идентификации телефонов — ред.) на телефоне и пояснили ему, что Денис разыскивается в Ростовской области, а также находится в международном розыске по статье 205.2. (публичное оправдание терроризма — ред.)», — поделился мужчина.

Он уточнил, что после этого Козака задержали и отвезли в отдел криминальной полиции Алматы по адресу улица Масанчи, 55а.

Заместитель руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага сказал «Новой-Европа», что Козак действительно пока задержан и находится в департаменте полиции.

По его словам, к работе сейчас подключается адвокат, чтобы Козак подал ходатайство о предоставлении убежища.

UPD (18:58 мск): Дениса Козака оставляют в изоляторе временного содержания на трое суток как находящегося в международном розыске, рассказали «Новой газете Европа» в Казахстанском международного бюро по правам человека. О задержании сообщили в ФСБ России.