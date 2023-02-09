В Казахстане задержали ростовского анархиста. Россия объявила его в розыск из‑за комментария про взрыв в архангельском УФСБ

В Казахстане задержали ростовского анархиста Дениса Козака, которому в России грозит заключение из-за комментария во «Вконтакте» про взрыв в архангельском УФСБ. О задержании он рассказал в своем телеграм-канале.
Друг Козака, который в момент задержания находился с ним в одной квартире, рассказал «Новой газете Европа», что ко входу подошли два человека в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска.
Фото: Денис Козак. Телеграм-канал Черная книга капитализма
«Представились и показали документы. Попросили предъявить наши документы, узнавали о дате прибытия в Казахстан. После проверки документов, они остановились на Денисе. Пробили номер IMEI (номер для идентификации телефонов — ред.) на телефоне и пояснили ему, что Денис разыскивается в Ростовской области, а также находится в международном розыске по статье 205.2. (публичное оправдание терроризма — ред.)», — поделился мужчина.
Он уточнил, что после этого Козака задержали и отвезли в отдел криминальной полиции Алматы по адресу улица Масанчи, 55а.
Заместитель руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага сказал «Новой-Европа», что Козак действительно пока задержан и находится в департаменте полиции.
По его словам, к работе сейчас подключается адвокат, чтобы Козак подал ходатайство о предоставлении убежища.
UPD (18:58 мск): Дениса Козака оставляют в изоляторе временного содержания на трое суток как находящегося в международном розыске, рассказали «Новой газете Европа» в Казахстанском международного бюро по правам человека. О задержании сообщили в ФСБ России.
МВД
В базе МВД есть информация о том, что Козак разыскивается по статье УК, но не уточняется, по какой именно.
В июне «ОВД-Инфо» сообщал, что в поселке Зимовники Ростовской области против 19-летнего Дениса Козака возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом стал комментарий в социальной сети к посту про самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании регионального управления архангельского ФСБ в 2018 году. Как отмечает правозащитный проект, в тексте Козак дал свою оценку поступку Жлобицкого, с которым переписывался во «ВКонтакте», однако в комментарии нет явного одобрения теракта, а только анализ причин произошедшего.
4 апреля у Козака провели обыск, изъяли телефон, ноутбук и несколько книг.