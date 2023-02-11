«Нас в прямом смысле ведут на убой»: мобилизованные из Калининградской области записали видеообращение к губернатору

Мобилизованные военнослужащие из Калининградской области записали видеообращение к губернатору региона Антону Алиханову. Оно опубликовано в сообществе «ВК» под названием «ПобедаZАнами_39».
На видео изображены 12 человек в балаклавах, часть из них в военной форме. Говорит только один из мужчин. По словам военнослужащего, они — «граждане Калининградской области», мобилизованные в октябре прошлого года.
Мужчина рассказал, что они принадлежали к территориальной обороне региона и занимались «охраной особо важных объектов». Пятого числа (какого месяца, не уточняется) их отправили в Ростов, после чего военнослужащие оказались в Донецке под руководством военных сил «Донецкой народной республики», а их батальон переименовали в «пехотный» и приказали «выполнять штурмовые задачи»
«Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование далеко, связь почти отсутствует. <…> Нас в прямом смысле ведут на убой», — сказал военнослужащий.
Под видео появился комментарий от официальной страницы правительства Калининградской области. «Здравствуйте! Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо», — говорится в нем.
Несколько дней назад мобилизованные из полка, подвергшегося обстрелам в Макеевке в «ДНР», попросили президента России Владимира Путина вернуть их домой из-за «безобразного отношения» командиров.
1444 полк, состоящий из жителей Самарской области, которых мобилизовали в сентябре прошлого года, с 20 декабря находился в районе Макеевки. В новогоднюю ночь по зданию ПТУ в Макеевке нанесли удар, где располагался 1 батальон полка. Мобилизованных 2-го и 3-го батальонов, записавших обращение, там не было.
После этого около 1,5-2 тысяч мобилизованных вывезли в Краснополье, а затем в Ростовскую и Курскую области. Там «непонятные лица со звездами» без ведома мобилизованных определили их в 20 армию 362 полк 3 дивизии, а 1444 полк расформировали, сообщили военные на видео.