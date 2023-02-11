«Нас в прямом смысле ведут на убой»: мобилизованные из Калининградской области записали видеообращение к губернатору

Мобилизованные военнослужащие из Калининградской области записали видеообращение к губернатору региона Антону Алиханову. Оно опубликовано в сообществе «ВК» под названием «ПобедаZАнами_39».

На видео изображены 12 человек в балаклавах, часть из них в военной форме. Говорит только один из мужчин. По словам военнослужащего, они — «граждане Калининградской области», мобилизованные в октябре прошлого года.

Мужчина рассказал, что они принадлежали к территориальной обороне региона и занимались «охраной особо важных объектов». Пятого числа (какого месяца, не уточняется) их отправили в Ростов, после чего военнослужащие оказались в Донецке под руководством военных сил «Донецкой народной республики», а их батальон переименовали в «пехотный» и приказали «выполнять штурмовые задачи»

«Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование далеко, связь почти отсутствует. <…> Нас в прямом смысле ведут на убой», — сказал военнослужащий.

Под видео появился комментарий от официальной страницы правительства Калининградской области. «Здравствуйте! Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо», — говорится в нем.