На сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации. Менее чем через 10 минут их удалили

В субботу вечером на сайте газеты «Комсомольская правда» появились десятки публикаций о войне России в Украине и о пытках российских политзаключенных, однако вскоре их удалили. Об этом сообщает «Продолжение следует».

Среди заголовков опубликованных статей — «Путин приказал бомбить мирные города в Украине», «Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием», «Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными» и «Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года». Публикации, которые опубликовал 24-летний новостник Владимир Романенко, находились на сайте менее десяти минут. Они сохранились в веб-архиве.

«Часть из них поместил в раздел «Главное», чтобы они отображались на сайте. Параллельно поставил метки, чтобы материалы опубликовались в «Яндекс.Дзене», но не рассчитывал, что они долго там продержатся — модераторы в быстрые сроки, буквально семь минут, вычисляют «не те» публикации», — сообщил Романенко «Продолжение следует».

Как рассказывает «Продолжение следует», после публикации новостей выпускающий редактор Романенко написала ему: «Заебись, нахуй. Я относилась к тебе как к человеку. Не ожидала от тебя такого» и заблокировала в мессенджере.

Издание поговорило с Романенко. Он рассказал, что работал новостником на федеральной ленте «Комсомольской правды» с сентября прошлого года — он устроился туда, когда четыре месяца не мог найти работу в Москве. По словам Романенко, с первого дня полномасштабного вторжения в Украину он не поддерживал действия Кремля, а после объявления мобилизации покинул страну.

«Работа в пропаганде эмоционально на меня давила.