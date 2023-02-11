На сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации. Менее чем через 10 минут их удалили

В субботу вечером на сайте газеты «Комсомольская правда» появились десятки публикаций о войне России в Украине и о пытках российских политзаключенных, однако вскоре их удалили. Об этом сообщает «Продолжение следует».
Среди заголовков опубликованных статей — «Путин приказал бомбить мирные города в Украине», «Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием», «Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными» и «Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года». Публикации, которые опубликовал 24-летний новостник Владимир Романенко, находились на сайте менее десяти минут. Они сохранились в веб-архиве.
«Часть из них поместил в раздел «Главное», чтобы они отображались на сайте. Параллельно поставил метки, чтобы материалы опубликовались в «Яндекс.Дзене», но не рассчитывал, что они долго там продержатся — модераторы в быстрые сроки, буквально семь минут, вычисляют «не те» публикации», — сообщил Романенко «Продолжение следует».
Как рассказывает «Продолжение следует», после публикации новостей выпускающий редактор Романенко написала ему: «Заебись, нахуй. Я относилась к тебе как к человеку. Не ожидала от тебя такого» и заблокировала в мессенджере.
Издание поговорило с Романенко. Он рассказал, что работал новостником на федеральной ленте «Комсомольской правды» с сентября прошлого года — он устроился туда, когда четыре месяца не мог найти работу в Москве. По словам Романенко, с первого дня полномасштабного вторжения в Украину он не поддерживал действия Кремля, а после объявления мобилизации покинул страну.
«Работа в пропаганде эмоционально на меня давила.
Многие люди, которые работают в таких изданиях, правда оправдывают убийства мирного населения в Украине.
Вести лицемерные диалоги с коллективом и писать вранье каждый день — это труднее, чем кажется. После работы у меня не оставалось ни сил, ни желания просто с кем-то общаться и что-либо делать», — рассказал новостник.
Весной 2022 года сотрудники Lenta.ru опубликовали тексты с заголовками о том, что «Украина нарушила планы Путина» и «Россия полностью уничтожила Мариуполь». Один из журналистов тогда рассказал, что с ним «уже побеседовали», и предположил, что они в Lenta.ru больше не работают.