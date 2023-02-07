«Народу доверяют убивать, но читать то, что он бы хотел, не доверяют»

7 февраля суд лишил лицензии СМИ «Новую газету». Поводом стало то, что издание якобы не предоставило Роскомнадзору обновленную версию устава в который внесли незначительные изменения в 2006 году.
Также суд лишил лицензии СМИ «Новую рассказ-газету». Издание, по мнению ведомства, не выходило больше года, что является нарушением.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о том, почему считает решение суда политическим, что будет с газетой дальше и в чем сейчас главная миссия российских независимых медиа.
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