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ИнтервьюОбщество

«Народу доверяют убивать, но читать то, что он бы хотел, не доверяют»

Интервью Дмитрия Муратова

7 февраля суд лишил лицензии СМИ «Новую газету». Поводом стало то, что издание якобы не предоставило Роскомнадзору обновленную версию устава в который внесли незначительные изменения в 2006 году.

Также суд лишил лицензии СМИ «Новую рассказ-газету». Издание, по мнению ведомства, не выходило больше года, что является нарушением.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о том, почему считает решение суда политическим, что будет с газетой дальше и в чем сейчас главная миссия российских независимых медиа.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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