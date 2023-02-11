Местные власти: Россия атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины дронами-камикадзе «Шахед»

Российские силы в ночь на 11 февраля атаковали Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины дронами-камикадзе «Шахед», сообщили местные власти.

В Киевской областной военной администрации местных жителей предупредили об атаке и призвали жителей пребывать в укрытиях. «Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы также сообщили о работе ПВО в Киевской области и о двух сбитых дронах.

Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук рассказал, что в результате ночных атак в регионе есть разрушения, их масштабы уточняются.

В частности, российские силы атаковали энергетические объекты в двух громадах Криворожского района, один из них, по данным Лукашук, уже был поражен раньше. На месте попаданий произошли пожары, их ликвидировали. Под удар попал и Никопольский район, где попадание дрона также привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры. Огонь уже ликвидирован, заявил Лукашук.