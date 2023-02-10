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ВСУ: российские ракеты пересекали воздушное пространство Молдовы и Румынии

Выпущенные Россией крылатые ракеты «Калибр» заходили в воздушное пространство Румынии, которая входит в НАТО, и Молдовы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты „Калибр“ совершили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Примерно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова вошли в воздушное пространство Украины в пункте пересечения границ трех государств», — написал он в фейсбуке, добавив, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

По словам представитель Воздушных сил Украины Юрия Игната, украинские военные могли сбить эти ракеты, но понимая риски и угрозы населению иностранного государства, сразу этого не сделали.

Ранее сегодня города Украины подверглись ракетным ударам, обстрелы продолжаются уже несколько часов.

обновлено в 13:40 мск

В Министерство обороны Румынии заявили, что не могут подтвердить сообщение ВСУ о пролете ракет, пишет Reuters.

При этом Молдова, по данным агентства, подтвердила, что российская ракета вошла в ее воздушное пространство.

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Ранее осколки ракет несколько раз падали на территории Молдовы. Такое происходило при обстрелах 5 декабря и 14 января.

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