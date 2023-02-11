logo
НовостиОбщество

Губернатор Курской области: один человек погиб в результате обстрела бригады строителей со стороны ВСУ

Бригада строителей попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в селе Гуево Суджанского района Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.

«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В конце января губернатор Курской области заявлял, что один сотрудник ремонтной бригады получил легкое ранение в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино. По его словам, бригада попала под минометный обстрел.

Читайте также

Лицензия на обстрел

Украинская армия всё чаще атакует российские территории — иногда в сотнях километров от линии фронта. Исследование «Новой-Европа»

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon