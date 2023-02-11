Губернатор Курской области: один человек погиб в результате обстрела бригады строителей со стороны ВСУ

Бригада строителей попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в селе Гуево Суджанского района Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.

«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В конце января губернатор Курской области заявлял, что один сотрудник ремонтной бригады получил легкое ранение в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино. По его словам, бригада попала под минометный обстрел.