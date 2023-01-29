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Старовойт: в результате обстрела Курской области ранен сотрудник ремонтной бригады

В результате обстрела Курской области пострадал один человек. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, легкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт.

По его словам, всего за сегодня было зафиксировано 12 прилетов. Были повреждены линии энергоснабжения, но ремонтная бригада починила большинство из них. До завтра без света вынуждены жить жители 14 домов.

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Ранее сегодня оккупационные власти Мелитополя заявили о гибели пяти и ранении четырех человек при ракетном ударе по железнодорожному мосту.

«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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