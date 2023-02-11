Глава Белгородской области сообщил о трех пострадавших в результате обстрела Шебекино

«Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», — рассказал Гладков.

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадали трое мужчин.

По его словам, три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Один снаряд прилетел в остановочный павильон, повреждены три машины, рассказал чиновник.

Гладков также сообщил , что под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия, заявил он.

Ранее утром глава Белгородской области рассказал , что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Жертв и пострадавших не было.

После начала российского вторжения в Украину приграничные села Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам.

Об обстреле села Муром Гладков сообщал и утром 9 февраля. Жертв и пострадавших не было. Вечером того же дня, по словам чиновника, под обстрел попал Шебекинский городской округ.

10 января глава Белгородской области сообщил о шести пострадавших в результате обстрела Шебекино. В больницу была доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями, еще пяти пострадавшим помощь оказали врачи скорой помощи.