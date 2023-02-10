Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секратрь Дмитрий Песков.

Оглашение послания пройдет в Гостином дворе. По словам Пескова, президент сделает акцент «на текущей ситуации», в том числе в экономике и социальной сфере.

«Сейчас начинается работа, формируется список приглашенных. Есть традиционная категория приглашенных, но, безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — также сказал Песков.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что собрание может состояться 20 или 21 февраля.