ТАСС и РИА Новости: послание Путина Федеральному Собранию может состояться 20-21 февраля

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал собеседник ТАСС.

Другой источник информагентства также подтвердил информацию, что «вероятность того, что глава государства выступит в двадцатых числа февраля, высока».

Ранее журналистка Фарида Рустамова заявила, что возобновилась работа над подготовкой послания.



«Велено апдейтить то, что готовили в прошлом году. Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля», — написала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что работа над посланием и не прекращалась. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о сроках его оглашения.