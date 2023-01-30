ТАСС и РИА Новости: послание Путина Федеральному Собранию может состояться 20-21 февраля

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости.
«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал собеседник ТАСС.
Другой источник информагентства также подтвердил информацию, что «вероятность того, что глава государства выступит в двадцатых числа февраля, высока».
Ранее журналистка Фарида Рустамова заявила, что возобновилась работа над подготовкой послания.
«Велено апдейтить то, что готовили в прошлом году. Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля», — написала она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что работа над посланием и не прекращалась. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о сроках его оглашения.
Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В 2022 году Путин так и не обращался к Федеральному собранию, несмотря на то, что послание является конституционно необходимым.
В прошлом году году его не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», отмечает ТАСС.