«У нас есть интересные перспективы!»

Накануне саммита «Украина-ЕС» 3 февраля я задала независимым экспертам вопросы: «Почему встречу на высшем уровне проводят сейчас именно в столице Украины?» и «Чего здесь больше — символизма в смысле поддержки стремлений либо можно ждать каких-то реальных шагов на пути вступления страны в Евросоюз?»
Юлия Тищенко
глава совета Украинского независимого центра политических исследований:
— Действительно, по очередности этот двадцать четвертый по счету саммит должен был состояться в Брюсселе. Но решили, что в 2023-м он пройдет в Киеве, и тут физически будут присутствовать высокие представители Европейской Комиссии. По большому счету, определенный символизм в выборе месте есть: поддержка Украины, демонстрация солидарности в те дни, когда Киев подвергается ракетным обстрелам со стороны России.
Теперь относительно политических решений. Украинская сторона, представители правительства заявляют об амбициозной цели, чуть ли не о начале переговоров о плане вступления в Евросоюз. В принципе, это первый саммит Украины в статусе кандидата, поскольку статус страна получила в 2022-м году. Но кандидатство, конечно, не означает, что решение о вступлении в ЕС, о полноценном членстве, как дают понять в украинском правительстве, примут на саммите в Киеве 3 февраля. Насколько я понимаю, там обсудят секторальные вопросы.
— Например?
— Ну, к примеру, украинская сторона хочет присоединиться к зоне европейского роуминга. Европейцы отвечают: такие соглашения пока не подготовлены. Дальше. Я не экономический эксперт, но, как я понимаю, Киев говорит о бестаможенном пространстве. Думаю, саммит — некий промежуточный этап, подтверждение поддержки украинских устремлений и оценка возможностей Евросоюза по отношению к стране-кандидату одновременно. Некого итогового отчета еще нет, а по иным направлениям возможны дополнительные консультации. Например, по вопросам законодательства — с Венецианской комиссией.
Даже с учетом процедуры вступления в ЕС я не думаю, что возможны прорывные решения, хотя саммит — шаг вперед, безусловно. Да, движение не настолько быстрое, как нам бы хотелось. Но это не спринт, а марафон.
Евгений Магда
политолог, директор Института мировой политики (Киев):
— Киев на сегодняшний момент — объективно один из центров политической жизни Европы. И, очевидно, тут уместна российская поговорка:» Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Широкомасштабное вторжение России очень существенно изменило политические акценты. В июне 2022-го Украина стала кандидатом на вступление в ЕС. Это, по моему мнению, свидетельствует о заинтересованности Европейского Союза в том, что процесс послевоенного восстановления нашей страны, оператором которого — цитирую Урсулу фон дер Ляйен! — готов выступать ЕС, окажется импульсом и для развития Европы. Давайте не забывать о том, что прагматизм — одна из основ политики Евросоюза. Тут нет ничего удивительного.
Конечно, мы 3 февраля услышим, что есть неимоверная связь между Украиной и Европейским Союзом, о том, что Украина стала несокрушимым центром европейской интеграции, и так далее. Но кандидатов на членство в ЕС на сегодняшний момент восемь. И Украина, по моим субъективным наблюдениям, все же не является фаворитом, поскольку на нашей территории идет война. Политика Европейского Союза (НАТО, кстати, тоже), тем, кто занимает должности премьеров, президентов их избиратели не давали мандата на то, чтобы принимать страну, находящуюся в состоянии войны с ядерной державой, в ряды ЕС. Мы это должны достаточно четко осознавать. Потому что иногда доходят разные сигналы…
Когда Ольга Стефанишина (вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, — Ред.) заявляет:» В июне мы выломали двери в Европейский Союз!», я не оспариваю ее право на яркие образы, хотя можно спорить об их целесообразности. Но давайте будем реалистами. Просто так, за красивые украинские глаза, и даже за значительные украинские жертвы мы не станем членами ЕС. Причина проста и прагматична: это дорого. Неимоверно дорого на сегодняшний момент.
То есть, представить, что Евросоюз поломает свою финансово-кредитную политику для того, чтобы восстанавливать украинскую экономику темпами на опережение, и чтобы мы там быстро обогнали всех сразу после завершения боевых действий— фантастический сценарий. Потому надо понимать: европейская интеграция начинается, как ни банально звучит, внутри нас самих. Внутри страны. И внутри поведения элит.
Когда мы наблюдаем день обысков (речь идет о масштабной операции СБУ и Государственного бюро расследований 1 февраля, в ходе которой обыски прошли у олигарха Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Арсена Авакова, в руководстве столичной налоговой службы и у представителей столичных строительных компаний, которые подозреваются в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц, — Ред.) это не означает европейскую интеграцию в части борьбы с коррупцией. Это в значительной степени отражает внутренние украинские процессы. Вот тут надо делать соответствующие выводы.
«Есть ожидания»
Люди, облеченные государственной властью, имеют, что не удивительно, позицию, которая отличается от экспертных оценок. Обращу внимание на опубликованное в профильном онлайн-издании «Европейская правда» интервью Всеволода Ченцова, украинского посла в Евросоюзе и на интервью вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной авторитетному «Зеркалу недели».
«Вступить в ЕС в этом десятилетии — реальная цель», — считает Ченцов. По мнению же госпожи Стефанишиной, событие вообще возможно в интервале от десяти лет до пятилетки. По мнению посла Ченцова, «уже нынешней весной, когда Еврокомиссия представит промежуточную оценку, сделает отчет относительно Украины, мы поймем, что нам еще надо сделать для начала этих переговоров [о вступлении]» Он замечает:» Даже в тех странах, которые мы называли скептиками, которые еще год назад сомневались в нашем соответствии Копенгагенским критериям — те же Нидерланды, Швеция, Дания, — в обществе уровень поддержки Украины 70-80 процентов. А поддержка Украины позже конвертируется в поддержку идеи членства Украины в ЕС.» Посол настроен оптимистично еще и потому, что чувствует: в Евросоюзе изменяются подходы к расширению, не исключено, что вообще пересмотрят подход к самой концепции расширения. «В нашем случае, подготовка к членству будет тесно связана с процессом реконструкции и восстановления Украины», — говорит он. «Соответственно, смысла затягивать эти процессы я не вижу».
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images
Вице-премьерка Стефанишина накануне саммита подчеркивает: внимание к Украине— беспрецедентное. И то, что лидеры ЕС приняли решение физически прибыть в Киев, невзирая на существующие риски безопасности, показательно. «Это очень важный политический контекст в наших отношениях»,— считает она. Дальше большая цитата о содержательной стороне встречи в верхах. «… Во время саммита и встреч накануне будет объявлено о следующих шагах Украины для подготовки к переговорам о вступлении. Также Европейский Союз определит со своей стороны следующие шаги, необходимые для того, чтобы начать подготовку Украины к членству в Европейском Союзе.
Конечно, будем обсуждать политические реформы. И говорить, что, несмотря на то, что полномасштабная война длится уже почти год, в условиях продолжения военных действий нам нужно сохранять тот уровень экономической и финансовой поддержки, который предусмотрен на этот год. Речь идет о программе макрофинансовой помощи. Также мы должны сохранить все экономические преференции, полученные весной прошлого года. Будем говорить о том, что будущее восстановление государства после нашей победы в войне должно базироваться на понимании того, что мы строим страну, которая будет членом ЕС.
Потому важно начать переговоры о вступлении в 2023-м году, важно провести их до окончания войны, чтобы начинать восстановление уже с пониманием конкретной стратегии…
Я не могу говорить сейчас о результатах саммита. Есть ожидания… С момента получения кандидатства моя команда работала на обеспечение соответствующей координации евроинтеграции для того, чтобы именно на саммите мы обсудили важнейшие политические вопросы. Это — выполнение Украиной семи рекомендаций Европейской Комиссии и ключевые решения, которые мы можем принять в 2023-м году, понимая, что следующий, 2024-й год — год выборов в европейские институции, что может сузить политические возможности».
«Ваша судьба— это наша судьба»
2 февраля, накануне саммита «Украина — ЕС», Киеве состоялось еще одно знаковое событие, особенно если не забывать, что столица воюющей страны — отнюдь не безопасный тыл. Сюда, на совместное заседание с украинским правительством, приехало 16 еврокомиссаров, то есть, большая часть членов Еврокомиссии во главе с ее президенткой Урсулой фон дер Ляйен. Национальные медиа отметили: такой групповой вояж коллегии Европейской комиссии — явление беспрецедентное. Вряд ли его можно рассматривать просто как очередное проявление солидарности. Пришли к выводу: европейцы привезли «пакет сигналов» для власти — как публичных, так и пока не подлежащих огласке.
Очередь аккредитованных представителей медиа, которые выстроились на следующий день к церемониальной официальной президентской резиденции в Мариинском дворце, тоже поражала длиной. Европейские журналисты во все глаза смотрели на окружающие правительственный квартал бетонные блоки и баррикады из мешков с песком, где сделаны «окошки», отверстия для стрельбы. На входе всем пришлось сдать телефоны и ноутбуки: из понятных соображений безопасности прямая трансляция из Мариинского дворца не велась. Прессу пригласили на финал мероприятия — встречу по результатам саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Начало же работы саммита ознаменовалось воздушной тревогой: с аэродрома в Беларуси взлетел МиГ-31К с «Кинжалом»…
Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
В зале с обильной золотой лепниной и хрустальными люстрами раньше других членов украинского правительства появился министр обороны Алексей Резников, и тут же попал в «окружение». Журналистов и со стороны Брюсселя, и со стороны Киева интересовал недавний коррупционный скандал, связанный с закупкой продуктов для военнослужащих по якобы завышенным ценам. Пишу «якобы», поскольку информацию, возмутившую общество, предали гласности гражданские активисты, официального заключения пока нет. Зато слухи о скорой отставке ключевого министра, которого принято считать одним из самых эффективных, звучат отчетливо. Как и утверждения, что Резников останется в команде президента, просто на другой должности.
Министр обороны, легко переходя с английского на украинский, отвечал в том духе, что скандал возник не из-за злоупотреблений, а из-за «проблем в коммуникации». И обещал, что в ближайшее воскресенье, на пресс-конференции, куда всех приглашает, осветит этот вопрос максимально подробно. Прямого ответа о возможной отставке избегал, но оценил тонкость вопроса «Мы увидим вас в нынешнем качестве на праздновании победы Украины в этой войне?»
— Хотите инсайд? Сейчас в моем офисе находится Мариуш Блащак, министр обороны Польши, и двенадцать его коллег. У нас есть интересные перспективы.
Еще Резников добавил: обучать украинских военных управлению танками «Леопард» собирались десять месяцев, но «мы сократили срок до десяти недель».
— А еще мы официально не начали тренировки на F-16, — реплику сопроводила загадочная улыбка. Как известно, США неофициально дали европейским союзникам «зеленый свет» на поставку в Украину этих истребителей. «Проблемы с коммуникацией» министр старался ликвидировать на месте.
Когда в зал вошли Зеленский, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, первые ряды «со стороны Брюсселя», те, где расположились еврочиновники, встали в знак приветствия. И с некоторым недоумением оглянулись назад: ну, у Киева и демократия — все продолжают сидеть!
Результаты саммита в оценках президента Украины Владимира Зеленского и ответы на вопросы медиа:
- «Подготовка 30 тысяч украинских военнослужащих — актуальная военная миссия Евросоюза. Так же, как расширение поставок современного вооружения»;
- «Официально зафиксированы в совместном заявлении предложения о плане европейской и украинской глобальной безопасности»;
- «Прорабатывается механизм трибунала для привлечения к ответственности агрессора, использования замороженных российских активов для послевоенного восстановления Украины»;
- «Отдельно зафиксировано: 72 процента наших обязательств, согласно рекомендациям Еврокомиссии, выполнены. Ждем решения Европейской комиссии. Цель — начать переговоры о членстве Украины в ЕС уже в этом году»;
- «До большой войны мы экспортировали электроэнергию в ЕС, теперь импортируем. Захвачена наша АЭС в Энергодаре Запорожской области, шесть атомных блоков. По отношению к сотрудникам и руководству станции это современное рабство. Людей заставляют менять гражданство, их детей силой сажают в автобусы и увозят в Россию. Этим процессом руководит Росатом»;
- «Сдавать Бахмут никто не будет. Это наша крепость. Будем держать, сколько сможем. Если будет дальнобойное вооружение, мы не только не сдадим Бахмут, но и начнем деоккупацию Донбасса».
Результаты саммита в оценках главы Европейского Совета Шарля Мишеля и ответы на вопросы медиа:
- «Будущее Украины— в ЕС. Ваша судьба — это наша судьба. (Обращается к Зеленскому) Владимир, Европейский Союз с вами сегодня, завтра и сколько понадобится!»;
- «Мы представим отчет и Европейский Совет его рассмотрит. За принятие решения должны проголосовать единогласно. Есть процедура процесса [рассматривать ли вопрос о принятии в члены ЕС страны, находящейся в состоянии войны»;
- «Был скептицизм: статус кандидата Украина получила за несколько недель. Но историческое решение было принято. Сейчас мы говорим о результатах со стороны Украины. Украинский народ за несколько месяцев добился очень многого».
Результаты саммита в оценках главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен:
- «Украина вдохновляет всю Европу. Я с премьер-министром была сегодня утром на Главпочтамте и видела, что украинцы приходят заменять электролампочки на лед-лампочки, это энергосберегающие технологии. Уже 750 тысяч граждан их заменило. Мы передали 50 миллионов таких лед-лампочек в Украину»;
- «25 процентов украинских товаров сейчас идут в Европу по «путям солидарности», через бестаможенный доступ к рынку. В 2023 году Украина присоединится к европейскому роуминговому пространству»;
- «Россия за все заплатит. Российская экономика уже платит, и десятый пакет санкций должен сделать так, чтобы у них не было доступа к технологиям. Наши прокуроры собирают доказательства военных преступлений»;
- «Ваша решительность и движение [по пути евроинтеграции] просто потрясают. И все это вы делаете, противостоя агрессору».
Киев
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