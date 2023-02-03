«У нас есть интересные перспективы!»

— Киев на сегодняшний момент — объективно один из центров политической жизни Европы. И, очевидно, тут уместна российская поговорка:» Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Широкомасштабное вторжение России очень существенно изменило политические акценты. В июне 2022-го Украина стала кандидатом на вступление в ЕС. Это, по моему мнению, свидетельствует о заинтересованности Европейского Союза в том, что процесс послевоенного восстановления нашей страны, оператором которого — цитирую Урсулу фон дер Ляйен! — готов выступать ЕС, окажется импульсом и для развития Европы. Давайте не забывать о том, что прагматизм — одна из основ политики Евросоюза. Тут нет ничего удивительного.

Конечно, мы 3 февраля услышим, что есть неимоверная связь между Украиной и Европейским Союзом, о том, что Украина стала несокрушимым центром европейской интеграции, и так далее. Но кандидатов на членство в ЕС на сегодняшний момент восемь. И Украина, по моим субъективным наблюдениям, все же не является фаворитом, поскольку на нашей территории идет война. Политика Европейского Союза (НАТО, кстати, тоже), тем, кто занимает должности премьеров, президентов их избиратели не давали мандата на то, чтобы принимать страну, находящуюся в состоянии войны с ядерной державой, в ряды ЕС. Мы это должны достаточно четко осознавать. Потому что иногда доходят разные сигналы…

Когда Ольга Стефанишина (вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, — Ред.) заявляет:» В июне мы выломали двери в Европейский Союз!», я не оспариваю ее право на яркие образы, хотя можно спорить об их целесообразности. Но давайте будем реалистами. Просто так, за красивые украинские глаза, и даже за значительные украинские жертвы мы не станем членами ЕС. Причина проста и прагматична: это дорого. Неимоверно дорого на сегодняшний момент.

То есть, представить, что Евросоюз поломает свою финансово-кредитную политику для того, чтобы восстанавливать украинскую экономику темпами на опережение, и чтобы мы там быстро обогнали всех сразу после завершения боевых действий— фантастический сценарий. Потому надо понимать: европейская интеграция начинается, как ни банально звучит, внутри нас самих. Внутри страны. И внутри поведения элит.

Когда мы наблюдаем день обысков (речь идет о масштабной операции СБУ и Государственного бюро расследований 1 февраля, в ходе которой обыски прошли у олигарха Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Арсена Авакова, в руководстве столичной налоговой службы и у представителей столичных строительных компаний, которые подозреваются в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц, — Ред.) это не означает европейскую интеграцию в части борьбы с коррупцией. Это в значительной степени отражает внутренние украинские процессы. Вот тут надо делать соответствующие выводы.