logo
НовостиОбщество

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 13 человек

В Новосибирске в результате взрыва газа и частичного обрушения дома погибли 13 человек. Об этом сообщает МЧС России по Новосибирской области.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

«Спасатели извлекли из-под завалов 13 человек без признаков жизни, в том числе двухлетнего ребенка», — рассказали спасатели.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 14 человек. Уточняется, что среди них один ребенок. Девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения.

Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров

Фото: МЧС

Фото: МЧС

В настоящий момент спасатели расчищают двор от бетонных и металлических рухнувших конструкций.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур.

Читайте также

Читайте также

Миротворцев отправят убивать?

Профессиональных миротворцев-контрактников предлагают заменить призывниками или добровольцами. «Новая-Европа» разбирается в том, кому и зачем это нужно

Следователи задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме. Речь идет о 45-летней женщине и 25-летнем мужчине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками газовой компании, провели обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной в Новосибирске.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon