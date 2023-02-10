Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 13 человек

В Новосибирске в результате взрыва газа и частичного обрушения дома погибли 13 человек. Об этом сообщает МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 14 человек. Уточняется, что среди них один ребенок. Девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения.

«Спасатели извлекли из-под завалов 13 человек без признаков жизни, в том числе двухлетнего ребенка», — рассказали спасатели.

В настоящий момент спасатели расчищают двор от бетонных и металлических рухнувших конструкций.

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Следователи задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме. Речь идет о 45-летней женщине и 25-летнем мужчине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками газовой компании, провели обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной в Новосибирске.