Миротворцев отправят убивать?

Обратная сила Российское министерство обороны подготовило законопроект, расширяющий перечень категорий военных, имеющих возможность добровольно участвовать в «миротворческих миссиях». Согласно этому документу, направляемые для участия в миротворческих миссиях военные подразделения смогут комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Издание РБК со ссылкой на Государственно-правовое управление президента сообщает, что под эту формулировку могут подпадать все военнослужащие российской армии, в том числе проходящие службу по призыву. Также по данным РБК законопроект согласован со всеми основными силовыми ведомствами и Министерством юстиции. В случае принятия закона, его действие будет иметь обратную силу с 15 августа 2022 года. На сегодняшний день крупные миротворческие силы РФ находятся в Нагорном Карабахе и Приднестровье. По открытым данным российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе составляет 1960 военнослужащих. А на военной базе в Приднестровье служат около 1700 российских граждан. На начало ноября 2021 года российские военные и полицейские участвовали в девяти миротворческих миссиях ООН: в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, ЦАР, Косово, на Кипре и Ближнем Востоке, в Южном Судане и Республике Судан.

«Объяснить смысл предложенного законопроекта сложно и его цель просматривается довольно смутно,

— говорит «Новая — Европа» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, — Необходимо понимать, что военные, участвующие в миротворческих миссиях, должны обладать соответствующей подготовкой. Миротворцы не имеют права участвовать в боевых действиях и вообще открывать огонь. Их цель — поддержание мира и разделение воюющих сторон. Для этого требуются специальные навыки и опыт. Миротворцев должны готовить психологически, а не просто учить стрелять и бросать гранаты. Они обычно находятся на острие кровопролития. Можно вспомнить Южную Осетию, где в самом начале конфликта именно база российских миротворцев подверглась нападению. Тогда российские военнослужащие понесли значительные потери. Не очень понятно, смогут ли призывники выполнять такие функции. Кроме того, неизвестно, как этот законопроект согласуется с международным законодательством». При этом Валентина Мельникова вспоминает, что российских контрактников, направленных в миротворческую миссию в Нагорный Карабах в 2020 году «кинули» с положенными им выплатами.

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Презентовать наемников «Обычно Министерство обороны готовит законопроекты очень долго, — рассказывает «Новая — Европа» глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко, — По некоторым данным эта поправка была инициирована еще в 2021 году. У меня есть два предположения о прагматическом смысле данной идеи. Первая —

попытка заменить опытных и хорошо подготовленных контрактников-миротворцев призывниками, а высвободившихся военнослужащих отправить туда, где они могут быть в настоящий момент наиболее полезны государству.

В сегодняшней ситуации — на войну. Сейчас, когда главный девиз «все для фронта, все для победы», миротворцев из Карабаха и Приднестровья вполне могут бросить в самое пекло». Вторая мысль Сергея Кривенко связана с уже вступившим в силу законом, посвященным так называемым добровольцам, не проходящим при этом официальную военную службу. Согласно этому нормативному акту в российских вооруженных силах появляются добровольческие подразделения, по правам и обязанностям приравниваемые к обычным воинским частям. Правозащитник считает, что это делается для легализации неофициальных на данных момент формирований: «народных милиций» «ДНР» и «ЛНР», различных территориальных батальонов, а возможно и частных военных компаний. Сергей Кривенко предполагает, что получившие легальный статус добровольческие части могут заменить собой сегодняшние миротворческие силы и в этом виде быть задействованы в различных регионах мира. «Возможно, присутствующие во многих государствах Африки российские ЧВК попытаются презентовать миру в качестве миротворцев», — высказывает свое мнение Сергей Кривенко. По сообщениям прессы российские наемники сегодня действуют в Ливии, Мали, Мозамбике, Судане, ЦАР и других африканских странах.