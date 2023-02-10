В Харьковской и Запорожской областях сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что российская армия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры. По его словам, зафиксировано 10 взрывов.

«В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — сообщил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в четыре утра была зафиксирована серия ударов по городу.

«Враг целится по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, за час в городе зафиксировали «17 прилетов». Он отметил, что это самый массированный обстрел Запорожья с начала полномасштабной войны.

Куртев также заявил, что российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ночью о взрывах в городе сообщал и назначенный Россией «член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

Он заявил, что взрывы прозвучали около 23:57.

«Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города. Еще один взрыв прозвучал в 01:25 ночи», — написал Рогов.