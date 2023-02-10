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«Яндекс Музыка» заблокировал подкаст «Пути принятия» об ЛГБТ-людях

«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Пути принятия», посвященный ЛГБТ-людям. Об этом авторка подкаста Елена сообщила в своем-телеграм канале.

Доступ к подкасту ограничивается по требованию Роскомнадзора, говорится в письме от «Яндекса», скриншот которого опубликовала Елена.

Скриншот письма: телеграм-канал «Будни лесбиянки»

Скриншот письма: телеграм-канал «Будни лесбиянки»

«Хотя в "Яндекс Музыке" возрастное ограничение ограничивает доступ несовершеннолетних. "Роскомсвобода" ответила, что шансов нет, потому что суд считает демонстрацию пропагандой», — рассказала авторка подкаста.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Парни ПЛЮС», посвященный сексуальному здоровью и взаимоотношениям ЛГБТ-людей.

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