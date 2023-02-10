«Яндекс Музыка» заблокировал подкаст «Пути принятия» об ЛГБТ-людях

«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Пути принятия», посвященный ЛГБТ-людям. Об этом авторка подкаста Елена сообщила в своем-телеграм канале.

Доступ к подкасту ограничивается по требованию Роскомнадзора, говорится в письме от «Яндекса», скриншот которого опубликовала Елена.