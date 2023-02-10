Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек. Ранены более 72 тысяч человек

В результате землетрясений в Турции и Сирии погибло более 21 тысячи человек. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: The White Helmets/Twitter

«Число погибших в Турции возросло до 18 342 человек, в результате чего общее число погибших достигло 21 719 человек», — отмечает издание. В Турции 72 879 человек получили ранения, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. По последним данным из Сирии, там погибли 3 377 человек, пишет Guardian. По данным неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», речь идет о 2 030 погибших и 2 950 пострадавших.

Фото: соцсети

Турецкое агентство Anadolu сообщает, что в стране разрушено более шести тысяч зданий. В поисково-спасательных операциях участвуют более 130 300 человек Из пострадавших районов на юге Турции эвакуировано до 75 780 человек.

«Сегодня двоих россиян — женщину и ребенка — нашли погибшими под завалами в турецком Хатае», — пишет РБК со ссылкой на МЧС. Ранее издание 7x7 сообщило о погибшей на территории Турции уроженки ХМАО. Ее дочь была в объятиях отца, когда их нашли спасатели. Мужчину и девочку удалось вытащить из-под завалов, они находятся в больнице.

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