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ТАСС: в Турции под завалами находится семья из четырех россиян

В результате землетрясения в Турции под завалами оказалась семья из четырех граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» уточняют, что россияне находятся турецкой провинции Хатай.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 7108 человек, 40910 граждан пострадали, сообщило агентство Anadolu.

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Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявили общенациональный траур до 12 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году.

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