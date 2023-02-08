ТАСС: в Турции под завалами находится семья из четырех россиян

В результате землетрясения в Турции под завалами оказалась семья из четырех граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» уточняют, что россияне находятся турецкой провинции Хатай.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 7108 человек, 40910 граждан пострадали, сообщило агентство Anadolu.