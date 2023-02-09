В Беларуси прокурор запросил 12 лет колонии лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому

В Беларуси гособвинитель попросил суд приговорить Нобелевского лауреата, правозащитника Алеся Беляцкого к 12 годам колонии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Беляцкого обвиняют в руководстве правозащитным центром «Весна».

Другим обвиняемым правозащитникам и представителям «Весны» прокурор запросил от 9 до 11 лет колонии. Валентину Стефановичу — 11 лет, Владимиру Лабковичу и Дмитрию Соловьеву, который покинул страну, — 9 и 10 лет колонии соответственно.

Фигурантов обвиняют в контрабанде «не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов» и «финансировании протестов под видом правозащитной и благотворительной деятельности».