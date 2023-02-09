SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами

Американская компания SpaceX выступила против использования украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Об этом президент компании Гвинн Шотвелл заявила Reuters.

По ее словам, спутники Starlink «никогда не предназначались для использования в качестве оружия». Она отметила, что украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками.

«Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках какого-либо соглашения. Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали», — сказала Шотвелл.

Она отказалась сообщить, какие именно меры были приняты. Также Шотвелл отметила, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях», — добавила президент Starlink.