SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами

Американская компания SpaceX выступила против использования украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Об этом президент компании Гвинн Шотвелл заявила Reuters.
По ее словам, спутники Starlink «никогда не предназначались для использования в качестве оружия». Она отметила, что украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками.
«Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках какого-либо соглашения. Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали», — сказала Шотвелл.
Она отказалась сообщить, какие именно меры были приняты. Также Шотвелл отметила, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России.
«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях», — добавила президент Starlink.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину SpaceX стала предоставлять Украине доступ и оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink.
В октябре основатель компании Илон Маск заявил, что затраты SpaceX на включение и поддержку Starlink в Украине уже составили около $80 миллионов, а до конца года сумма вырастет до $100 миллионов.
Также в октябре газета Financial Times сообщила, что в работе спутниковой сети Starlink наблюдаются перебои. По данным издания, проблемы были в Херсонской и Запорожской областях. Некоторые подобные перебои привели к «катастрофической» потере связи на поле боя, отмечает FT. Спустя несколько дней газета сообщила, что проблемы прекратились.
SpaceX попросила Пентагон взять на себя оплату поставок и обслуживания Starlink в Украине. Позднее Илон Маск сообщил, что его компания отозвала обращение к Минобороны США о финансировании.