Пункты пропуска через границу РФ планируют оборудовать системой распознавания лиц. Стоимость проекта оценивается в 830 млн рублей

Пункты пропуска через границу РФ планируют оборудовать системой распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно данным заявки, заказчиком выступает дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, подчиненная министерству строительства РФ. Финансирование планируется проводить за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта оценивается в 830 млн рублей.
Системой видеоаналитики на въездах и выездах через госграницу планируют снабдить пункты пропуска на российско-китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), а также российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).
В техническом задании заказа сказано, что система должна «автоматически анализировать изображения автомобильного транспорта и лиц водителей». Это нужно для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска.
При этом система должна сохранять лица водителей в отдельные файлы и сравнивать их со всеми данными, хранящимся в некой «биометрической базе данных или в определенном списке». О каких списках или базах идет речь, в закупке не сказано.
Оборудование планируется поставить до 25 ноября 2023 года.
Накануне «Важные новости» узнали о планах РКН использовать искусственный интеллект для слежки за «манипуляциями и поляризацией общества» в интернете.
Предполагается, что при помощи системы «Вепрь» ведомство будет анализировать материалы в соцсетях и СМИ и на основе этого анализа выявлять «точки информационной напряженности» — распространение публикаций, которые могут вызвать реакцию в обществе.
Кроме этого, система будет прогнозировать развитие ситуации, предугадывать сценарии распространения информации и «превращения их в информационную угрозу», чтобы затем передавать данные в «уполномоченные органы».