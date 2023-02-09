Пункты пропуска через границу РФ планируют оборудовать системой распознавания лиц. Стоимость проекта оценивается в 830 млн рублей

Пункты пропуска через границу РФ планируют оборудовать системой распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно данным заявки, заказчиком выступает дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, подчиненная министерству строительства РФ. Финансирование планируется проводить за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта оценивается в 830 млн рублей.

Системой видеоаналитики на въездах и выездах через госграницу планируют снабдить пункты пропуска на российско-китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), а также российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).

В техническом задании заказа сказано, что система должна «автоматически анализировать изображения автомобильного транспорта и лиц водителей». Это нужно для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска.

При этом система должна сохранять лица водителей в отдельные файлы и сравнивать их со всеми данными, хранящимся в некой «биометрической базе данных или в определенном списке». О каких списках или базах идет речь, в закупке не сказано.

Оборудование планируется поставить до 25 ноября 2023 года.