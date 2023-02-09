Общее число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Число погибших в Турции возросло до 17 134 человек. По данным Reuters со ссылкой на правительство и спасательные службы, в Сирии погибло более 3 тысяч человек. Сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова.
По данным турецкого правительства, число пострадавших от землетрясения составило около 13,5 млн человек. В стране было полностью разрушено около 6,5 тысяч зданий.
Сегодня турецким спасателям удалось достать из-под завалов несколько выживших. Среди них двухлетний ребенок, который провел под завалами 79 часов. Аналогичный случай произошел в Сирии — там из под завалов удалось достать ребенка спустя 70 часов после обрушения дома.
Издание 7x7 сообщило о погибшей на территории страны уроженки ХМАО. Ее дочь была в объятиях отца, когда их нашли спасатели. Мужчину и девочку удалось вытащить из-под завалов, они находятся в больнице.
В Сирии, по данным спецпредставителя ООН, от землетрясения пострадали почти 11 млн человек. В организации заявили, что оказание помощи в стране осложняется идущей гражданской войной — сирийское правительство рассматривает доставку помощи на удерживаемые повстанцами территории через Турцию как нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.