Общее число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Число погибших в Турции возросло до 17 134 человек. По данным Reuters со ссылкой на правительство и спасательные службы, в Сирии погибло более 3 тысяч человек. Сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова.

По данным турецкого правительства, число пострадавших от землетрясения составило около 13,5 млн человек. В стране было полностью разрушено около 6,5 тысяч зданий.

Сегодня турецким спасателям удалось достать из-под завалов несколько выживших. Среди них двухлетний ребенок, который провел под завалами 79 часов. Аналогичный случай произошел в Сирии — там из под завалов удалось достать ребенка спустя 70 часов после обрушения дома.