Неизвестные нарисовали Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова

Неизвестные нарисовали букву Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму от КПРФ и доцента МГУ Михаила Лобанова. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Лобанов рассказал, что он уезжал к друзьям в Ереван. Во время поездки в прокремлевских изданиях появилась информация о его якобы эмиграции. После этого Михаилу начали поступать угрозы, «мол кувалды и до Еревана дотянутся».

«Следующим ходом была Z на двери квартиры и какие-то листовки про меня, наклеенные и разбросанные рядом. Расчет опять понятен: соседи нам сообщат, этим напугают нас, и мы не вернемся. Но соседи просто убрали расклеенную и разбросанную макулатуру», — сообщил Лобанов.

Он также отметил, что неизвестные специально закрасили стикер профсоюза «Курьер» на двери.