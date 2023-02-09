Неизвестные нарисовали Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова

Неизвестные нарисовали букву Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму от КПРФ и доцента МГУ Михаила Лобанова. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.
Фото: Михаил Лобанов
Лобанов рассказал, что он уезжал к друзьям в Ереван. Во время поездки в прокремлевских изданиях появилась информация о его якобы эмиграции. После этого Михаилу начали поступать угрозы, «мол кувалды и до Еревана дотянутся».
«Следующим ходом была Z на двери квартиры и какие-то листовки про меня, наклеенные и разбросанные рядом. Расчет опять понятен: соседи нам сообщат, этим напугают нас, и мы не вернемся. Но соседи просто убрали расклеенную и разбросанную макулатуру», — сообщил Лобанов.
Он также отметил, что неизвестные специально закрасили стикер профсоюза «Курьер» на двери.
В марте 2022 года неизвестные разрисовали дверь в квартиру кинокритика Антона Долина.
«Перед отъездом, выходя из дома на поезд, мы увидели, что дверь нашей квартиры пометили огромной буквой Z. Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись"», — рассказал он после отъезда из России.
В январе 2023 года обклеили дверь в московскую квартиру певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) оскорбительными надписями.
Михаил Лобанова, Антон Долин и Елизавета Гырдымова неоднократно высказывались против вторжения России в Украину.