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Неизвестные нарисовали Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова

Неизвестные нарисовали букву Z на двери в квартиру экс-кандидата в Госдуму от КПРФ и доцента МГУ Михаила Лобанова. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Фото: Михаил Лобанов

Фото: Михаил Лобанов

Лобанов рассказал, что он уезжал к друзьям в Ереван. Во время поездки в прокремлевских изданиях появилась информация о его якобы эмиграции. После этого Михаилу начали поступать угрозы, «мол кувалды и до Еревана дотянутся».

«Следующим ходом была Z на двери квартиры и какие-то листовки про меня, наклеенные и разбросанные рядом. Расчет опять понятен: соседи нам сообщат, этим напугают нас, и мы не вернемся. Но соседи просто убрали расклеенную и разбросанную макулатуру», — сообщил Лобанов.

Он также отметил, что неизвестные специально закрасили стикер профсоюза «Курьер» на двери.

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В марте 2022 года неизвестные разрисовали дверь в квартиру кинокритика Антона Долина.

«Перед отъездом, выходя из дома на поезд, мы увидели, что дверь нашей квартиры пометили огромной буквой Z. Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись"», — рассказал он после отъезда из России.

В январе 2023 года обклеили дверь в московскую квартиру певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) оскорбительными надписями.

Михаил Лобанова, Антон Долин и Елизавета Гырдымова неоднократно высказывались против вторжения России в Украину.

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