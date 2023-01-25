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Неизвестные обклеили дверь в квартиру певицы Монеточки оскорбительными надписями

Неизвестные обклеили дверь в московскую квартиру певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) оскорбительными надписями. Фотографии опубликовал провоенный телеграм-канал ZOV.

Певица в своем телеграм-канале рассказала, что «ей уже все равно на эти выходки».

«Я честна, со мной моя совесть, уважение тех, кого я сама уважаю, любовь тех, кого я люблю сама. И да, это стоит того. <…> Мирные украинцы погибают в собственных квартирах от рук путинской армии. Прячьтесь за метафорами, вспоминайте подходящие цитаты великих людей, корчите рожи, рисуйте на дверях, выдумывайте факты…

но я, и тысячи таких как я, по-прежнему против», — написала она.

На этой неделе Минюст РФ внес Монеточку в реестр «иностранных агентов».

Певица много раз высказывалась против войны России в Украине. Весной 2022 года она вместе с музыкантом Иваном Алексеевым (Noize MC) поехала в благотворительный тур Voices of Peace. По итогам тура исполнители собрали 335 тысяч евро для беженцев из Украины.

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