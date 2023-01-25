Неизвестные обклеили дверь в квартиру певицы Монеточки оскорбительными надписями

Певица в своем телеграм-канале рассказала, что «ей уже все равно на эти выходки».

«Я честна, со мной моя совесть, уважение тех, кого я сама уважаю, любовь тех, кого я люблю сама. И да, это стоит того. <…> Мирные украинцы погибают в собственных квартирах от рук путинской армии. Прячьтесь за метафорами, вспоминайте подходящие цитаты великих людей, корчите рожи, рисуйте на дверях, выдумывайте факты…