Силовики изобрели еще один способ фальсификации дел по тяжелым статьям: мелких хулиганов превращают в «террористов»

В конце 2021 года «Новая газета» рассказала о схеме фальсификаций уголовных дел по террористическим статьям в отношении мигрантов в Москве. Сначала человека задерживают (часто в непосредственной близости от отдела полиции), затем подвергают административному аресту по статьям КоАП 20.1 (мелкое хулиганство) или 19.3 (неповиновение требованию полицейского), далее количество арестов нарастает, после чего человек внезапно становится обвиняемым по особо тяжкой статье и получает обвинительный приговор. Как мы выяснили теперь, такая схема «раскрытия» уголовных дел, в том числе по террористическим статьям, используется не только в Москве.

Когда судит военный суд Уголовные дела по террористическим статьям рассматривают окружные военные суды. Всего их четыре: 1-й Восточный окружной военный суд, 2-й Западный окружной военный суд, Центральный окружной военный суд и Южный окружной военный суд. Каждому из них подсудны несколько субъектов. Деятельность окружных военных судов не очень прозрачна. 1-й Восточный окружной военный суд в нарушение закона не раскрывает имена подсудимых по террористическим статьям, и ни один из судов не публикует тексты приговоров по террористическим статьям на своих официальных сайтах. Такое решение обосновывается заботой о безопасности государства. — При этом если строго формально толковать норму закона, то по делам террористической направленности приговоры должны публиковаться, так как статьи 205, 205.1–205.6 УК РФ относятся к преступлениям против общественной безопасности, а не безопасности государства, в то время как запрет на размещение приговора, на который ссылается окружной военный суд, распространяется на дела, затрагивающие безопасность государства, — рассказывает медиаюрист Светлана Кузеванова. — Следуя этой логике, имена подсудимых не должны относиться к конфиденциальной информации и могут публиковаться в карточках судебных дел на сайтах судов. О некоторых подробностях уголовного преследования героев этого расследования нам удалось узнать только из опубликованных апелляционных определений Верховного суда. Но полной мотивировки приговора мы всё равно не знаем, поскольку в апелляционных определениях суд опровергает лишь те доводы, которые приводят в своих жалобах адвокаты. Более того, в 2019 году порядок обжалования приговоров по уголовным делам изменился: рассмотрение апелляций на приговоры, вынесенные окружными военными судами, перешло к вновь созданному апелляционному военному суду. Этот суд не публикует определения даже по доводам, приведенным в жалобах. Всего в регионах (без учета Москвы, речь о которой шла в прошлом расследовании) мы нашли 45 уголовных дел, один или несколько фигурантов которых отбывали административный арест перед тем, как стать обвиняемыми в преступлении по террористической статье. Ниже мы расскажем об уголовных делах, апелляционные определения по которым были опубликованы.

Читайте также Читайте также Маленькие злые фейки Кто дает заключения по административным делам о «дискредитации армии»? Вот имена и «заслуги» этих экспертов

Террористы-матершинники Мурдиев Юни Умарович и Сугаипов Адам Ахданович — уроженцы Чеченской республики, 28 и 35 лет. Согласно определению Верховного суда, 19 июня 2017 года они прибыли из Грозного в Краснодар, где купили билеты в турецкую Анталию и ваучеры в отель «Кемер». 24 июня при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Краснодара они были задержаны и обвинены в попытке «вступления в состав незаконного вооруженного формирования «Исламское государство» («ИГИЛ»)». Случай, однако, примечателен тем, что

перед возбуждением уголовного дела и Мурдиев, и Сугаипов были привлечены к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство».

В тот же день, после задержания в аэропорту и составления протоколов в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю, в 23 часа в городе Горячий Ключ, который находится в 72 км от Краснодара, обоих подозреваемых снова задержали сотрудники полиции. Согласно идентичным постановлениям об административных правонарушениях, которые были вынесены Горячеключевским городским судом в отношении Мурдиева и Сугаипова, каждый из них, «находясь на ул. Ленина, около здания №33, выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, на замечания прохожих не реагировал и продолжал свои хулиганские действия…» (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.). Суд избрал наказание в виде административного ареста сроком на двое суток с содержанием в ИВС Отдела МВД России по городу Горячий Ключ. Отбыв двое суток и проведя на свободе 30 минут, 26 июня Мурдиев и Сугаипов снова начали «нарушать общественный порядок» возле дома по адресу ул. Ленина, 53, недалеко от отдела полиции, за что были во второй раз отправлены отбывать административный арест в ИВС уже на восемь суток. В третий раз оба фигуранта были задержаны по тому же адресу в ночь с 4 на 5 июля в 0:20, через 50 минут после предполагаемого освобождения, и в этот же день, 5 июля, суд дал им по пять суток административного ареста. Последний административный арест Мурдиев и Сугаипов получили после задержания 10 июля в 0:45, через 25 минут после предполагаемого освобождения от отбывания предыдущего наказания. Из объяснений следует, что ни один фигурант «виновным себя не признал, отрицал обстоятельства правонарушения, изложенные в протоколе. Заявил [суду. — Прим. авт.] о том, что после освобождения от наказания по другому административному делу, в отношении него сразу на месте — в ОМВД по г. Горячий Ключ был составлен новый административный материал в отношении правонарушения которого он не совершал”. Всего Мурдиев и Сугаипов провели под административным арестом непрерывно 18 суток, а после последнего освобождения 13 июля, скорее всего, и были взяты под стражу по уголовному делу о терроризме. Сугаипов был приговорен Южным окружным военным судом к семи годам, а Мурдиев — к восьми годам колонии строгого режима. Апелляция оставила приговор без изменений.

Читайте также Читайте также Кассетная бомба в банковской ячейке История Зайнап Гашаевой. Она дружила с Анной Политковской и создала «Чеченский архив», в котором две войны и сотни часов убийств, зачисток и похищений

И снова Горячий Ключ Случай Мурдиева и Сугаипова не уникальный: как показало изучение уголовных дел в отношении мигрантов в Москве, схема из серии административных арестов, за которыми следует уголовное дело, вполне отработана. Однако не уникальным этот случай оказался и для города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Как выяснилось, в 2016–2017 годах в Горячеключевском городском суде неоднократно привлекались к административной ответственности несколько граждан, которые впоследствии были осуждены Южным окружным военным судом по террористическим статьям. Файзов Алишер Хайдарович, уроженец республики Таджикистан, 31 года, — один из трех фигурантов уголовного дела о приготовлении к участию в деятельности организации «Исламское государство», которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической. В определении Верховного суда излагается суть дела: «С помощью сети Интернет Файзов получил от лица, согласившегося организовать их [Файзова, Джураева и Юсуфхонова. — Прим. авт.] выезд в Сирию, инструкцию по выезду из Российской Федерации и пребыванию на территории Турции, которую довел до Джураева и Юсуфхонова. По рекомендации того же лица вылететь в Турцию они решили через аэропорт г. Краснодара. В целях конспирации они приобрели авиабилеты на рейс ‘Краснодар-Стамбул’. 14 марта 2017 г. Файзов и Юсуфхонов, а 15 марта 2017 г. Джураев прибыли в аэропорт г. Краснодара, однако при прохождении пограничного контроля были задержаны…» Что происходило с Файзовым после задержания в аэропорту Краснодара, из открытых материалов уголовного дела неизвестно, но в тот же день в 21:00 он оказался в том же городе Горячий Ключ Краснодарского края, около того же отделения полиции, что и фигуранты первого уголовного дела, где и был задержан сотрудниками полиции за «нарушение общественного порядка». На следующий день Файзов был признан судом виновным в «мелком хулиганстве» и отправлен отбывать наказание в виде пяти суток административного ареста. Через 30 минут после предполагаемого освобождения 19 марта на Файзова снова был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». В протоколе указано что Файзов «хулиганил» на улице Ленина, на той же улице, на которой находится отделение полиции. За это на следующий день суд дал ему наказание уже в 10 суток административного ареста. После этого 29 марта, в 21:35, через пять минут после предполагаемого освобождения, он был задержан в третий раз недалеко от железнодорожного вокзала в этом же городе и на следующий день решением суда отправлен под административный арест на 13 суток. Всего под административным арестом Файзов провел 28 суток. 15 июня 2018 года Файзов был приговорен Южным окружным военным судом к лишению свободы на срок шесть лет, Джураев — на восемь лет в исправительной колонии строгого режима, а наказание Юсуфхонова мы не знаем, потому что он не обжаловал свой приговор. Апелляция оставила приговор без изменений.

Поддержать независимую журналистику Независимая журналистика под запретом в России. В этих условиях наша работа становится не просто сложной, но и опасной. Нам важна ваша поддержка. Поддержать

Хулиган на улице Ленина Еще одна история в Горячем Ключе произошла с Алексеем Кудашевым, уроженцем Читинской области, 34 лет. В определении Верховного суда по этому делу указано, что «Кудашев А. О. признан виновным и осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети ‘Интернет’, что выразилось в размещении 29 октября 2016 г. в г. Краснодаре на созданной им через телекоммуникационную сеть ‘Интернет’ в одной из социальных сетей личной странице пользователя доступное для общего пользования сообщение, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма». По странному стечению обстоятельств, на следующий день после публикации упомянутого выше поста он был задержан за «нарушение общественного порядка» в городе Горячий Ключ, по адресу улица Ленина, 63. Как мы помним, на этой улице неподалеку располагается отделение полиции. На следующий день суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении, постановил наказать Кудашева 14 сутками ареста. 13 ноября, через час после предполагаемого освобождения, Кудашев был задержан полицейскими второй раз по тому же обвинению на всё той же улице Ленина, но уже возле дома 51. В этот раз суд посадил его под арест на 10 суток. В третий раз Кудашева задержали по тому же обвинению 23 ноября, в 20:00, через 30 минут после окончания отбывания прошлого наказания, и на следующий день суд вынес наказание в 10 суток ареста. В четвертый раз он начал «нарушать общественный порядок» непосредственно после выхода из спецприемника через дорогу от здания отделения полиции, за что на следующий день получил 5 суток ареста. Всего Кудашев провел под административными арестами 39 суток.

Читайте также Читайте также Врагоносцы За 10 лет ФСБ прошла путь от борьбы с боевиками на Кавказе до поиска террористов среди школьников и «украинских неонацистов». Исследование «Новой-Европа»

12 сентября 2017 года Южный окружной военный суд приговорил Кудашева к четырем годам общего режима. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений. Важной деталью этого уголовного дела является то, что оно рассматривалось в особом порядке, то есть подсудимый полностью признал себя виновным, а суд вынес приговор без проведения судебного разбирательства. В этом случае наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Учитывая тот факт, что дело рассматривалось в особом порядке, а непосредственно после даты совершения «преступления»

подозреваемый безвылазно сидел под стражей больше месяца, можно предположить как давление на фигуранта, так и полную фальсификацию всего уголовного дела.

Помимо места совершения преступления и схемы привлечения к ответственности, все три описанных дела объединяет то, что обвинения по ним фактически базируются на показаниях самих подсудимых и на данных их мобильных телефонов. При этом в случае административного ареста телефоны забирают на хранение, где с ними можно делать что угодно, а все обвиняемые после совершения преступления провели под стражей от 18 до 39 суток.

Еще два случая Еще два случая

Так террористы или правозащитники? Это уголовное дело попало в поле нашего зрения из-за административного задержания одного из фигурантов, Гамида Датаева, в ночь с 15 на 16 декабря 2020 года по адресу город Сургут, улица Ленинградская, 3. Он обвинялся в мелком хулиганстве (20.1 КоАП), но 17 декабря Сургутский городской суд вернул дело из-за «неправильного составления протокола». 24 декабря в суд поступил материал о «неповиновении законному требованию сотрудника полиции», которое он якобы совершил, «отказываясь пройти в следственную часть следственного управления УМВД России по ХМАО-Югре». Этот протокол также был возвращен в полицию «ввиду существенных нарушений при составлении протокола, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела». Существенными нарушениями было названо отсутствие в материалах заверенного документа, подтверждающего законность действий старшего оперуполномоченного полиции по доставлению Датаева, и тот факт, что Датаев в рамках этого административного дела не был допрошен.

Слева направо: Артём Ватря, Гамид Датаев, Бехруз Ганиев. Фото: Мемориал ПЗК

В настоящее время Центральный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении Гамида Датаева, Артема Ватри и Бехруза Ганиева по обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных статьями о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Помимо этого, Датаева обвиняют по статьям о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ), создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), а Ватри и Ганиева — по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Как стало известно, первоначально уголовные дела на всех фигурантов были возбуждены 1 апреля 2020 года по обвинениям в хранении оружия и взрывчатки, после чего Датаев, Ватри и Ганиев были отправлены под арест в следственный изолятор. В декабре того же года они были освобождены, так как истекли предельные сроки пребывания под стражей по вменяемым им статьям. А после выхода из СИЗО, 17 декабря, им были предъявлены новые обвинения — на этот раз по террористическим статьям, после чего все фигуранты были снова помещены под стражу. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Датаева, Ватри и Ганиева политическими заключенными. Поводом для политически мотивированного уголовного преследования фигурантов этого дела «Мемориал» считает защиту ими прав мусульман города Лянтор, которых силовики забирали прямо из квартир, избивали, а затем заводили на них дела об административных правонарушениях и штрафовали. Можно предположить, что в данном случае дела об административных правонарушениях фальсифицировались с целью незаконного удержания под стражей обвиняемых до возбуждения нового уголовного дела.

Читайте также Читайте также «Запретить народный сход на Кавказе — это попытка запретить ветер» Почему власти решили обуздать кавказскую традицию стихийной демократии, и чем это чревато для всей страны

Регион-рекордсмен 20 января 2022 полицейские Чеченской республики увезли из Нижнего Новгорода в Грозный Зарему Мусаеву, супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Официальная причина — привод для дачи свидетельских показаний по уголовному делу. Однако сразу после этого на Зарему Мусаеву был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), а затем возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вопреки требованиям закона, в Чеченской республике подавляющее количество судебных решений публикуется без указания даты и места совершения инкриминируемого деяния. Тем не менее, используя ту же методику поиска — сопоставление фигурантов уголовных и административных дел по их полным фамилиям, именам и отчествам, учитывая одинаковую подсудность и опираясь на косвенные признаки в тексте приговоров, «Новой газете Европа» удалось найти 170 уголовных дел с 145 обвиняемыми, к которым применялась уже известная схема. При этом многие из подозрительных уголовных дел слушались с 2014 до 2019 год в Гудермесском городском суде и с 2014 по 2016 год в Шалинском городском суде.

Количество же подозрительных административных дел от общего числа по республике доходит в 2015 году до 17%.

В основном известная уже схема применяется в Чеченской республике для «раскрытия» уголовных дел по статьям 228 УК (незаконный оборот наркотиков), 158 УК (кража) и 222 УК (незаконный оборот оружия). При этом сочетание административных дел по мелкому хулиганству и уголовных дел по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК (оскорбление представителя власти) вполне логично, так как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, хулиган, действительно, может ударить полицейского или нецензурно выразиться в отношении него. Но, помня о прецеденте с Заремой Мусаевой, не стоит исключать эти дела, потому что и в этом случае уголовные дела могут быть сфальсифицированы.

Уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой на сегодняшний день всё еще рассматривается в Ленинском районном суде города Грозного.

Листья конопли, норковая шуба и 3500 рублей Из 170 уголовных дел, заведенных по описанной схеме, в семи случаях перед возбуждением уголовного дела людей арестовывали по административным статьям два раза подряд. Из этих семи случаев четыре уголовных дела были заведены по статье о незаконном обороте наркотиков, остальные три — о краже, грабеже и разбое. В трех уголовных делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отношении Асхабова Ромзана Абуевича, Вагапова Магомеда Султановича и Чираева Аднана Ярагиевича подсудимые обвинялись в том, что сорвали листья дикорастущей конопли и хранили ее для личного использования. При этом в период между датой, когда конопля была якобы собрана, и датой предполагаемого задержания по уголовному делу каждый из них дважды подряд отбывал в спецприемнике административный арест продолжительностью от нескольких дней до 15 суток. По приговору Гудермесского городского суда Асхабов получил наказание в виде трех лет лишения свободы, Вагапов — одного года условно, а по приговору Урус-Мартановского городского суда Чираеву дали шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Обстоятельств еще одного дела — в отношении Алигереева Алимгерея Алигереевича — мы не знаем, потому что самого дела на сайтах судов найти не удалось. Но оно упоминается в более позднем приговоре Гудермесского городского суда от 20 июля 2017 года в отношении него же. При этом Алигереев отбывал два административных ареста подряд в начале марта 2015 года. Уголовное дело по статье «кража» (158 УК) рассматривалось 6 мая 2014 года в Гудермесском городском суде в отношении Гузуева Вахи Асламбековича. При этом он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке (без изучения судом всех материалов дела), но из-за возражения прокурора дело было рассмотрено в обычном режиме. Гузуев был обвинен в краже из ресторана норковой шубы и пяти бутылок коньяка. В приговоре приведены показания старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД: «ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес> с явкой повинной о совершенной ДД.ММ.ГГГГ из ресторана ‘Встреча’ краже женской шубы и пяти бутылок коньяка, обратился ФИО1 [Гузуев Ваха Асламбекович. — Прим. авт.]. Какого-либо давления на того не оказывалось, явку с повинной и пояснения по существу совершенного преступления, ФИО1 дал добровольно, чистосердечно раскаиваясь в содеянном. В тот же день ФИО1 в присутствии понятых добровольно выдал женскую шубу белого цвета…»

Читайте также Читайте также Война растет из страха Политические репрессии в России как необходимое условие агрессии против Украины

Но 10 и 17 февраля того же 2014 года Гузуев был дважды подряд осужден по административной статье «мелкое хулиганство». Постановления по этим делам не были опубликованы, поэтому мы не знаем даже точных сроков арестов, которые он получил по результатам. Но полное совпадение фамилии, имени и отчества привлекаемого лица, добровольная явка с повинной, ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке, кража шубы и административные дела дают картину, в которой административные аресты не выглядят случайностью. Уголовное дело по обвинению в разбое Магомадова Асламбека Хусаиновича было рассмотрено тем же судом 9 июня 2016 года. Его обвинили в разбое на местном рынке, в результате чего у потерпевшего были отняты 3500 рублей, и ему был причинен вред здоровью. Ранее Магомадов был судим за изнасилование и злостное уклонение от отбывания наказания. Свидетель, являющийся старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД и допрошенный в судебном заседании, показал, что «для установления личности преступника, проводились оперативно-розыскные мероприятия, работа с агентурным аппаратом, в ходе которой была получена оперативная информация о том, что данное преступление, возможно, мог совершить ФИО2 [Магомадов Асламбек Хусаинович. — Прим. авт.]. Он [оперуполномоченный. — Прим. авт.] выехал по месту жительства ФИО2 и стал задавать вопросы о его причастности к преступлению. ФИО2 признался в совершении им преступления на территории рынка ‘Элит’, расположенного по <адрес> ЧР, в отношении ФИО3, после чего ФИО2 был доставлен в отдел МВД России по <адрес> ЧР, для дачи объяснений по данному факту, который дал признательные объяснения». При этом 4 и 11 февраля этого же года Магомадов был привлечен к административной ответственности. Срок ареста по первому правонарушению установить невозможно из-за того, что постановление не было опубликовано, а по второму он был посажен в спецприемник на 15 суток. Учитывая вменяемые подсудимому деяния и наличие у него опыта уголовного преследования, версия оперуполномоченного полиции выглядит очень наивной, потому что человек с таким опытом вряд ли взял и признался в совершении преступления при визите домой полицейского. Вероятнее всего, полицейские обратили на Магомадова внимание из-за наличия у него судимости, а во время административных арестов подвергали давлению с целью принуждения к даче показаний и/или признанию им вины, но сопоставить даты административных арестов с датой ареста по уголовному делу, к сожалению, невозможно ввиду их отсутствия в тексте приговора. Третий дважды задерживаемый Вашаев Абу Вахитаевич подвергался административному преследованию 29 ноября и 3 декабря 2014 года. А 9 февраля 2015 года Гудермесский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении него по обвинению в краже и грабеже и признал Вашаева виновным. Но был ли он арестован после задержаний по административным статьям, в чем именно он обвинялся в рамках уголовного дела, какой приговор вынесен и как дело было раскрыто, мы не знаем, так как судебные решения не были опубликованы. Масштабы возможной фальсификации уголовных дел в российских регионах способны поразить воображение. Однако с учетом всех ограничений, наложенных на выгружаемые нами судебные данные, в реальности схема с административными арестами и последующим заведением уголовного дела должна была применяться еще чаще. При этом мы также понимаем, что, например, в Чеченской республике распространены практики, совершенно не имеющие отношения к хотя бы формальному соблюдению УПК РФ, — такие как аресты без судебного оформления и пытки. В этом случае настоящий разгул правоохранительного беззакония нужно искать не в судебных актах.