Национальный антитеррористический комитет отчитался об уничтожении «бандитов», готовивших теракт на ж/д станции в Ставропольском крае

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался об уничтожении нескольких человек, готовивших теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае. Об этом сообщается в соцсетях НАК.

В отчете комитета сказано, что 8 февраля они получили информацию о «скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах». Они якобы собирались совершить теракт на одной из железнодорожных станций.

На хуторе ввели режими контртеррористической операции (КТО). Жильцов нескольких домов эвакуировали.



«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — отчитались в НАК.



Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал. Сейчас на хуторе проводятся следственные действия.

9 февраля власти отменили режим КТО на территории хутора Петровский, сообщили РБК в управлении ФСБ по региону.