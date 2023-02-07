ФСБ отчиталась о задержании четырех членов террористической ячейки, причастной к отправке боевиков в Сирию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании четырех членов межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, при задержании были обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи и банковские карты.