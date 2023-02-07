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РБК: Минобороны России предложило упростить набор в «миротворческие войска». В них будет разрешено набирать призывников

Министерство обороны подготовило законопроект, который расширит категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в «миротворческих миссиях». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Согласно проекту, направляемый для участия в «миротворческие миссии» военный персонал сможет комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку».

Как пишет РБК со ссылкой на Государственно-правовое управление президента, под такую формулировку могут подпадать все военнослужащие Вооруженных сил РФ, в том числе проходящие службу по призыву.

Уточняется, что законопроект согласован со всеми основными силовыми ведомствами и Министерством юстиции, сообщает издание. В случае принятия законопроекта, его действие будет иметь обратную силу с 15 августа 2022 года.

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Россия сейчас участвует в двух «миротворческих миссиях» — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. После того как Азербайджан в декабре заблокировал доступ в Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, армянские власти обвинили российский миротворческий контингент в бездействии.

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