Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля и достиг 73,32 рубля в 08:09 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
К 10:07 по московскому времени курс доллара снизился до 73,08 рубля. Курс евро также вырос — до 78,29 рубля к 10:08 по мск.
В последний раз доллар и евро торговались выше отметок 73 и 78 рублей соответственно в конце апреля прошлого года.
«Интерфакс» сообщает, что рубль снижается «на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала» и «остается под давлением введения потолка цен» на российскую нефть и нефтепродукты.
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С 5 декабря в силу вступил введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть ($60 за баррель). Через два месяца, 5 февраля, начали действовать аналогичные санкции ЕС, но в отношении нефтепродуктов ($100 за баррель для светлых нефтепродуктов, включая дизтопливо и бензин, и $40 — для темных).