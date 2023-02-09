Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля и достиг 73,32 рубля в 08:09 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:07 по московскому времени курс доллара снизился до 73,08 рубля. Курс евро также вырос — до 78,29 рубля к 10:08 по мск.

В последний раз доллар и евро торговались выше отметок 73 и 78 рублей соответственно в конце апреля прошлого года.

«Интерфакс» сообщает, что рубль снижается «на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала» и «остается под давлением введения потолка цен» на российскую нефть и нефтепродукты.