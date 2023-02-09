ISW: российская армия начала наступление в Луганской области

Российская армия начала «крупное наступление» в Луганской области и продолжила наступать в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке.

Аналитики подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной в Харьковской области к северо-западу от Сватово. Согласно их данным, российское военное командование направило части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций на линии Сватово —Кременная.

Наступательные операции вдоль всей линии ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полк 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке элементов 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных элементов Южного военного округа, сообщают эксперты. В бой еще не введены части 2-й мотострелковой дивизии, которую в январе перебросили в Луганскую область.