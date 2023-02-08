RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 8 февраля. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Идет уже 350-й день войны России против Украины. Российское военное командование, вероятно, торопится начать крупномасштабное наступление в Донецкой области, считают в американском Институте изучения войны. Операцию хотят провести в нереально сжатые сроки и без достаточной боевой мощи.

Российское военное командование, вероятно, торопится начать крупномасштабное наступление в Донецкой области, считают в американском Институте изучения войны. Операцию хотят провести в нереально сжатые сроки и без достаточной боевой мощи. Число погибших во время землетрясений в Турции увеличилось до 5894 человек, раненых — до 34,8 тысяч человек , сообщает агентство Andalou. В подконтрольной правительству части Сирии число погибших выросло до 1250 человек, пострадавших — 2054 человек. Также минимум 1120 человек погибли на северо-западе Сирии, контролируемом оппозицией, и 2500 получили ранения, пишет Reuters.

, сообщает агентство Andalou. В подконтрольной правительству части Сирии число погибших выросло до 1250 человек, пострадавших — 2054 человек. Также минимум 1120 человек погибли на северо-западе Сирии, контролируемом оппозицией, и 2500 получили ранения, пишет Reuters. Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Во время своей речи он обратился к послу Украины Оксане Маркаровой. «Мы объединили НАТО и собрали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется», — сказал президент США.

Во время своей речи он обратился к послу Украины Оксане Маркаровой. «Мы объединили НАТО и собрали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется», — сказал президент США. Против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про армию, сообщил источник «РИА Новости». Ранее об этом также писал телеграм-канал Mash. «27 марта Штейн, будучи депутатом Басманного района Москвы, опубликовала в Twitter комментарии, в которых под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений», — заявил собеседник издания. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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