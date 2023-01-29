Доктор паук

На фоне войны растет влияние Михаила Ковальчука, президента Курчатовского института, брата бывшего соучредителя кооператива «Озеро» Юрия Ковальчука: то он рассуждает о том, что россиян будут уничтожать биологическим оружием, то хвалит импортозамещение, то обещает колонизировать мир атомными станциями. В копилке Ковальчука, вообще, немало экстравагантных идей: чего стоит одна его мысль о создании специальных «служебных людей», эдаких идеальных роботов, высказанная еще в 2015 году. Ковальчука называют «любимым физиком президента Путина», а о его влиянии ходят легенды. Рассказываем, какими еще научными гипотезами и реформами прославился этот человек.

Пожалуй, в условиях войны идея о «служебном человеке» звучит особенно актуально, но Ковальчуку она пришла в голову еще давно. «Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека, — рассуждал он, выступая перед Советом Федерации в далеком 2015 году. — И цель — создать принципиально новый подвид Homo sapiens — служебного человека… Свойство популяции служебных людей очень простое: ограниченное самосознание, и когнитивно это регулируется элементарно, мы с вами видим, это уже происходит. Вторая вещь — управление размножением, и третья вещь — дешевый корм, это генно-модифицированные продукты». Кажется, Михаил Ковальчук быстро нашел свою аудиторию в лице Владимира Путина: тому идея о «служебном человеке», очевидно, понравилась. В 2017 году Путин говорил: «Уже можно это представить, даже не очень теоретически… что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли».

Михаил Ковальчук и Владимир Путин, 2018 год. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Фейковые импланты Вообще, в том выступлении Ковальчука прозвучало несколько прорывных идей — например, о создании этнического оружия. Выглядеть, по его мнению, это должно так: «благодаря достижениям современной генетики вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого».

На всякий случай поясним, что реальные ученые не считают создание такого генетического оружия возможным. Но у Ковальчука другая информация.

«Не буду вдаваться, вот здесь есть примеры того, какие работы ведет американское агентство DARPA, например, в этой области по управлению сознанием, по созданию этногенетических систем», — говорил он. И снова эта идея явно нашла отклик у Владимира Путина. «Выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к этнической группе», — говорил Путин на встрече Валдайского клуба в 2018 году. Еще одна новаторская мысль Ковальчука (которая, кстати, тоже кажется очень актуальной сейчас) — имплантация фейков прямо в мозг. «Вы можете создавать ложную картину действительности внутри человека, — обещал он Совету Федерации в 2015 году. — Это очень тонкая и сложная вещь, управление индивидуальным и массовым сознанием».

Умные трусы и невидимые нанороботы-убийцы С 2005 года Михаил Ковальчук руководит Институтом нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ) Московского физико-технического института (МФТИ), поэтому значительная часть его инициатив связана с аббревиатурой НБИК. Со слов самого Ковальчука, цель нано-био-инфо-когни-технологий (НБИК) — «создание антропоморфных технических систем, подобных конструкциям, создаваемым живой природой». Если верить ему, эти технологии открывают самые невообразимые перспективы и «дают толчок формированию нового технологического уклада». Еще в середине 2000-х годов под соусом НБИК-систем Ковальчук и его пиарщики обещали нанороботов, которые будут чистить холестериновые бляшки. Рекламировались «умные» рубашки и трусы, которые с помощью невидимых глазу нанонитей, вшитых в ткань, следят за состоянием здоровья человека и передают все данные о самочувствии своего хозяина в единую базу данных. При этом говорилось, что нанороботы будут «воспроизводить сами себя», что звучит как фантастика. В середине нулевых годов Михаил Ковальчук амбициозно прогнозировал, что «нанотехнологии позволят создать «флот» медицинских нанороботов размером меньше клетки, которые будут способны уничтожать раковые клетки, инфекции, «заторы» в артериях, создавать новые клетки, а в перспективе сделают человечество бессмертным». Пиарщики «Курчатника» обещали и военное применение нанороботов: «беспроводные нанороботы образуют единое облако, парящее в небесах (имитирующее настоящее или, как шапка-невидимка, незаметное). Главный компьютер передает облаку координаты целей… Кластеры нанороботов, несущих заряд, окутывают цель (технику или живую силу противника) и взрываются». Цитаты о нано-био-инфо-когни-технологиях могли бы звучать как анекдот из жизни, если бы не огромные средства, которые удается под них выбивать. На фоне сокращения финансирования остальных научных организаций под «Стратегии по развитию конвергентных технологий» предполагалось перераспределить до 10% научного бюджета России. Уже сейчас средства, получаемые «Курчатником», в пересчете на количество сотрудников сильно превосходят финансирование любых других институтов.

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Настоящий русский геном В 2009 году Ковальчук удивил всех с его «расшифровкой генома русского человека», которая была преподнесена как выдающееся достижение биологических наук. На западном коммерчески доступном оборудовании был отсеквенирован полный геном «русского мужчины». При этом подчеркивалось, что Россия наконец-то вошла в клуб стран, которые полностью освоили расшифровку генома. Предполагалось, что знание генома позволит, в частности, индивидуализировать лечение некоторых болезней. Ученые из других институтов скептически отнеслись к передовому характеру этого достижения. Конечно, первое полногеномное секвенирование более 20 лет назад было большим достижением. Но в конце нулевых секвенирование стало рутинной, хоть и всё еще дорогой операцией.

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Реформа Академии наук Ковальчук проявил себя не только как ученый, но и как реформатор. В 2013 году «старая» Российская академия наук была фактически ликвидирована. Вместо головного учреждения для нескольких сотен институтов, распределяющего деньги и утверждающего директоров, Академия превратилась, по сути, в «клуб ученых» с экспертными функциями и очень небольшим собственным бюджетом. Институты РАН были переподчинены напрямую Минобрнауки. Одним из итогов реформы стало повышение бюрократической нагрузки на ученых, которые теперь вынуждены отчитываться перед чиновниками о своей работе и о планах на будущее. Основным игроком, который стоял за «конфискационной» реформой Академии, ее члены считают Михаила Ковальчука. Одной из причин его интереса к реформе называют многолетнее неизбрание членкора Ковальчука в полные академики и неизбрание его на должность директора Института кристаллографии имени Шубникова.

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Слияния и поглощения Еще в конце 2000-х — начале 2010-х академическую среду сотрясала волна слияний и поглощений: внезапно институты, которые прекрасно работали самостоятельно, кому-то потребовалось сливать в единые мегаструктуры. Так, в состав Курчатовского института вошли, несмотря на протесты научных работников, Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ) и протвинский Институт физики высоких энергий (ИФВЭ). В 2013 году Ковальчук вышел на президента с письмом о «формировании новой системы управления и финансирования инфраструктуры класса «мегасайенс»». В рамках этой системы предлагалось создать дополнительную структуру из пятнадцати физических институтов, которую, по сути, контролировал бы Ковальчук. РАН была резко против такой инициативы. В итоге задумка так и не реализовалась.

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В 2020 году из-под пера Ковальчука вышел план «кластеризации» российской науки. Он предполагает создание пяти кластеров научных институтов. В первый — имени Курчатова — предполагается включить все «мегаустановки» (то есть большие экспериментальные установки — ускорители и ядерные реакторы). Во второй — имени Ломоносова — все прочие институты, занятые фундаментальными научными исследованиями. В третий — имени В. И. Вернадского — всю социальную и гуманитарную тематику. В четвертый — имени Королева — институты, занимающиеся прикладной тематикой. В пятый — имени Петра Великого — ведущие федеральные университеты. Эта схема, как подчеркивает автор письма, была заимствована им из Германии. В случае успешной реализации реформа привела бы к сосредоточению в «Курчатнике» еще больших материальных ресурсов. А реальный выхлоп от очередного бюрократического преобразования (если бы им дело только ограничилось) был бы в лучшем случае нулевым. Проект вызвал резкое отторжение научного сообщества. В письме Отделения физических наук РАН говорилось, что «предлагаемая «реформа» нанесет сильнейший удар по российской науке». «Опыт НИЦ Курчатовский институт показывает, что в российских реалиях чрезмерная концентрация управления в научной сфере приводит к отрицательным последствиям», — предупреждали авторы письма. К удивлению, отрицательный отзыв на проект дало и профильное Министерство науки и высшего образования. В своем ответе министерство заявило, что координация деятельности разнонаправленных институтов и так уже случилась в рамках образования Федеральных исследовательских центров и Федеральных научных центров. Кроме того, министерство не сочло немецкий опыт достаточно положительным.

Состав Курчатовского института. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0