Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии увеличилось до 16 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 16 429 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные организации.

В Турции число погибших достигло 12 873 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям.

«По меньшей мере 12 873 человека погибли и 62 937 получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции», — говорится в материале агентства.

В Сирии, по данным неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», погибли более 1900 человек, минимум 2950 человек пострадали. При этом невозможно получить точные данные о количестве погибших в неподконтрольных правительству районах.

В стране полностью разрушены 418 зданий, более 1300 строений разрушены наполовину и тысячи — повреждены. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.