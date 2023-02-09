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Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии увеличилось до 16 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 16 429 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные организации.

Фото: UNHCR/Hameed Maarouf

Фото:  UNHCR/Hameed Maarouf

В Турции число погибших достигло 12 873 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям.

«По меньшей мере 12 873 человека погибли и 62 937 получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции», — говорится в материале агентства.

В Сирии, по данным неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», погибли более 1900 человек, минимум 2950 человек пострадали. При этом невозможно получить точные данные о количестве погибших в неподконтрольных правительству районах.

В стране полностью разрушены 418 зданий, более 1300 строений разрушены наполовину и тысячи — повреждены. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.

Фото: «Сирийская гражданская оборона»

Фото: «Сирийская гражданская оборона»

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Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявили общенациональный траур до 12 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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