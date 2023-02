«Когда-то Турция нас приняла, теперь наша очередь»

«Многие погибали от нехватки ресурсов»

Кроме стикеров, в обоих книжных продаются наклейки с антивоенными высказываниями, выручка от продажи которых поступает фонду «Помогаем уехать». Это нон-профит история для книжных, как и сумки с надписью «Sex is cool, but putin’s death is better». Некоторые гости очень радуются надписи, говорят: «Сейчас, я закрашу putin и напишу сверху фамилию [нашего диктатора]».