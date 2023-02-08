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СБУ отчиталась о задержании российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову 5 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В отчете СБУ отмечается, что 5 февраля в результате «прилетов» погибли мирные жители, была разрушена гражданская инфраструктура города.

«Корректировщиком оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага», — заявили в спецслужбе.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Утверждается, что российские военные использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после «прилетов» они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий.

По данным следствия, агент общался с куратором «через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации».

«На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ», — говорится в отчете.

Задержанного подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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5 февраля две российские ракеты ударили по центру Харькова.

«Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов», — сообщил мэр города.

Три человека пострадали при попадании ракеты в жилую застройку, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Это 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, а мужчинам оказали помощь на месте.

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