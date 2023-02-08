СБУ отчиталась о задержании российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову 5 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

«Корректировщиком оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага», — заявили в спецслужбе.

В отчете СБУ отмечается, что 5 февраля в результате «прилетов» погибли мирные жители, была разрушена гражданская инфраструктура города.

Утверждается, что российские военные использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после «прилетов» они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий.

По данным следствия, агент общался с куратором «через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации».

«На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ», — говорится в отчете.

Задержанного подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.