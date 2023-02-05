В Харькове ракета попала по зданию университета. Еще один удар зафиксирован возле жилого дома

Две российские ракеты ударили по центру Харькова, заявил мэр Игорь Терехов. Зафиксировано попадание в Киевском районе города.
«Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке», — написал Терехов в телеграме.
Предварительно, речь идет о ракетах С-300, уточнил он.
Три человека пострадали при попадании ракеты в жилую застройку, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Это 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, а мужчинам оказали помощь на месте.
На месте работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, они разбирают завалы. Информация о пострадавших людях и разрушениях уточняется, добавил Синегубов.
Вторая ракета в Харькове попала в здание вуза, сообщил Синегубов. Охранник учебного заведения получил ушибы, ему оказали помощь на месте.
Под ракетный удар попал Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, рассказал «Суспiльне» ректор вуза Владимир Бабаев.
По словам мэра Терехова, в жилых домах есть повреждения, но нет угрозы разрушения.
UPD (12:30 мск). Харьковская областная прокуратура публикует фотографии разрушенного университета:
По данным прокуратуры, одна из российских ракет попала в здание учебного заведения, другая упала около жилого дома. Пострадали пять человек: охранник вуза, 58-летний мужчина, две женщины 54 лет и 83-летняя женщина. Предварительно, отмечает прокуратура, две ракеты С-300 были запущены с территории Белгородской области России.
Заголовок обновлен в 12:56 мск