В Харькове ракета попала по зданию университета. Еще один удар зафиксирован возле жилого дома

Две российские ракеты ударили по центру Харькова, заявил мэр Игорь Терехов. Зафиксировано попадание в Киевском районе города.

«Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке», — написал Терехов в телеграме.

Предварительно, речь идет о ракетах С-300, уточнил он.

Три человека пострадали при попадании ракеты в жилую застройку, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Это 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, а мужчинам оказали помощь на месте.

На месте работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, они разбирают завалы. Информация о пострадавших людях и разрушениях уточняется, добавил Синегубов.