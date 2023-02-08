Россия запретила въезд в страну 77 гражданам США

Российский МИД сообщил о введении персональных санкций против 77 граждан США. Об этом сообщается на сайде ведомства.

В обновленный «стоп-лист» американцев, против которых введены санкции РФ, вошли губернаторы 33 штатов США, ряд высокопоставленный чиновников, а также компании, «причастные к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве», сообщает МИД. Отныне для них «на постоянной основе» закрыт въезд на территорию РФ.

В общем списке граждан США, которым запрещен въезд в Россию, теперь значится 1344 фамилии, включая президента Джо Байдена.