Россия запретила въезд в страну 77 гражданам США

Российский МИД сообщил о введении персональных санкций против 77 граждан США. Об этом сообщается на сайде ведомства.
В обновленный «стоп-лист» американцев, против которых введены санкции РФ, вошли губернаторы 33 штатов США, ряд высокопоставленный чиновников, а также компании, «причастные к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве», сообщает МИД. Отныне для них «на постоянной основе» закрыт въезд на территорию РФ.
В общем списке граждан США, которым запрещен въезд в Россию, теперь значится 1344 фамилии, включая президента Джо Байдена.
Как утверждают в МИД РФ, санкции стали ответом на последний раунд американских санкций. 26 января под ограничения США попали вице-премьер Денис Мантуров, директор ФСИН Аркадий Гостев, глава Татарстана Рустам Минниханов, основатель Yota Сергей Адоньев и его сыновья. В тот же день в санкционные списки были включены физлица и структуры, связанные с ЧВК «Вагнер». А саму компанию признали транснациональной преступной организацией.