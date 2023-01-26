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США расширили санкции против ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Компанию признали транснациональной преступной организацией

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против российских юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. А сама частная военная компания объявлена транснациональной преступной организацией.

«Сегодняшние санкции в отношении группы «Вагнер», а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины», — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

США также ввели санкции в отношении вице-премьера России Дениса Мантурова, главы Татарстана Рустама Минниханова и его жены Гульсины Миннихановой, директора ФСИН Аркадия Гостева, начальника ростовского управления ФСИН Дмитрия Безруких, начальника Управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева, а также основателя Yota Сергея Адоньева.

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