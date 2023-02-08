Неонацист Игорь Мангушев, выступавший с черепом «украинского военного», умер после выстрела в голову в Луганской области

Неонацист, капитан ВС РФ Игорь Мангушев с позывным Берег Игорь Мангушев, выступавший с черепом «украинского военного», умер в больнице, сообщают «военкор» Юрий Котенок и РИА Новости со ссылкой на друга Акима Апачева. 5 февраля супруга Мангушева Татьяна Азаревич рассказала, что Мангушев получил тяжелое ранение в голову, пока находился в тылу в городе Стаханов в Луганской области.

Мангушев. Фото: телеграм

«Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь», — заявила Азаревич. Она назвала Мангушева действующим военнослужащим российской армии, капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС России. РИА Новости тогда назвали его командиром подразделения «Народной милиции» «ЛНР». СМИ также называют Мангушева лидером ЧВК «ЕНОТ». Он также вел телеграм-канал «Zаписки авантюриста».

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