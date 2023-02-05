Супруга неонациста Игоря Мангушева заявила, что ему выстрелили в голову в Луганской области

Неонацист, капитан ВС РФ Игорь Мангушев с позывным Берег получил тяжелое ранение в голову, пока находился в тылу в городе Стаханов в Луганской области. Об этом рассказала его супруга Татьяна Азаревич.

Она записала видеообращение к руководству Министерства обороны РФ, Военной прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ с просьбой выяснить, почему «не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь» Мангушеву.

«Мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело.