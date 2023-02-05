Супруга неонациста Игоря Мангушева заявила, что ему выстрелили в голову в Луганской области

Неонацист, капитан ВС РФ Игорь Мангушев с позывным Берег получил тяжелое ранение в голову, пока находился в тылу в городе Стаханов в Луганской области. Об этом рассказала его супруга Татьяна Азаревич.
Она записала видеообращение к руководству Министерства обороны РФ, Военной прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ с просьбой выяснить, почему «не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь» Мангушеву.
«Мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело.
Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь.
Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз. Кроме того, он до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение. Хотя, по словам врачей, его состояние позволяет транспортировку. А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры», — заявила Азаревич.
Она назвала Мангушева действующим военнослужащим российской армии, капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС России. РИА Новости назвали его командиром подразделения «Народной милиции» «ЛНР».
СМИ также называют Мангушева лидером ЧВК «ЕНОТ», которая была создана создана на базе националистического движения «Светлая Русь» и ассоциации военно-патриотических клубов «Резерв». Кроме того, он вел телеграм-канал «Zаписки авантюриста». «Немного пиарщик, немного политтехнолог, немного военный. Аферист и наемник», — говорится в описании к каналу.
О ранении Мангушева сообщали накануне российские телеграм-каналы.
В августе в соцсетях появилось видео, на котором Мангушев, выступая в клубе, держит в руках череп и утверждает, что он принадлежит убитому на «Азовстали» украинскому военному.
«А вы знаете, какая у нас молодежь? Ооо, у нас крутая молодежь. Они не то что с черепами, они с вами живыми такое сделают, на что у меня даже фантазии не хватит», — написал он позже в своем канале.