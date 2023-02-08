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Минфин США исключил из санкционного списка певца Григория Лепса

Министерство финансов США исключило из санкционного списка певца Григория Лепса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В санкционном списке он фигурировал под разными именами — в том числе и как «Гриша». С чем связано решение об исключении в министерстве не уточнили.

Из списка санкций также был исключен «вор в законе» Владислав Леонтьев, также известный как Вадик Белый. В 2020 году он скончался от сердечного приступа на Кипре. Как пишет Лента.ру, в США Леонтьева называли главой «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных.

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Накануне Европейский Союз исключил из санкционных списков бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. В октябре прошлого года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций из-за невозможности экономической деятельности на территории Европы.

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