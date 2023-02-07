Евросоюз снял санкции с бывшего губернатора Севастополя

Европейский Союз исключил из санкционных списков бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщается на сайте официального журнала Евросоюза.

В октябре прошлого года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций из-за невозможности экономической деятельности на территории Европы. Как сообщает «Коммерсантъ», санкции мешали ему вести бизнес на Кипре. По решению суда ему также возместят судебные издержки.

В жалобе указывалось, что после ухода с должности губернатора в июле 2019 года Овсянников «прекратил выполнение функций», которые оправдывали включение его имени в список и убедительных доказательств того, что он поддерживает действия против Украины, приведено не было. Суд подсчитал его позицию убедительной.

Источник «Медузы» называл судебное решение знаковым для российских чиновников: «Это показывает механизм действия санкций. Если тебя внесли по должности — уходи и пытайся снять их. Для чиновников это потенциально интересно. Особенно если они [напрямую] не задействованы в войне».