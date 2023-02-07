Суд оштрафовал читинца за то, что он рассказал в интервью про штраф за сон с Зеленским

Центральный районный суд Читы дважды оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 35 тысяч рублей за то, что он рассказал в интервью «Дождю» и «Би-би-си» про штраф за пересказ своего сна про президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Лосев рассказал «Медиазоне».
Лосева признали виновным по двум эпизодам «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Первый протокол составили за публикацию в инстаграме репортажа «Би-би-си», второй — за интервью «Дождю» под названием «Штраф за сон про Зеленского: блогер из Читы рассказал, как его обвинили в "дискредитации" армии».
До этого Лосев сообщил изданию «Сибирь.Реалии», протоколы на него составили из-за жалоб. «На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте. Оба [доноса] будут административками», — рассказал он тогда.
В декабре суд оштрафовал Лосева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии после того, как он выложил в инстаграме пересказ своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.
«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно"», — говорилось в сторис, которую опубликовал Лосев на своей странице.
В январе суд также оштрафовал мать блогера Нелли Лосеву за лайк к картинке в социальной сети «Одноклассники», в которой говорилось о гибели мобилизованных на войне в Украине.