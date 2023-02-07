Суд оштрафовал читинца за то, что он рассказал в интервью про штраф за сон с Зеленским

Центральный районный суд Читы дважды оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 35 тысяч рублей за то, что он рассказал в интервью «Дождю» и «Би-би-си» про штраф за пересказ своего сна про президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Лосев рассказал «Медиазоне».

Лосева признали виновным по двум эпизодам «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Первый протокол составили за публикацию в инстаграме репортажа «Би-би-си», второй — за интервью «Дождю» под названием «Штраф за сон про Зеленского: блогер из Читы рассказал, как его обвинили в "дискредитации" армии».

До этого Лосев сообщил изданию «Сибирь.Реалии», протоколы на него составили из-за жалоб. «На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте. Оба [доноса] будут административками», — рассказал он тогда.