«Сибирь.Реалии»: жительницу Читы оштрафовали на 30 тысяч рублей за лайк к картинке про войну в Украине

Жительница Читы Нелли Лосева получила штраф в размере 30 тысяч рублей за лайк к картинке в социальной сети «Одноклассники», в которой говорилось о гибели мобилизованных на войне в Украине. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщили в Центральном районном суде города.

На одной из вменяемых Лосевой картинок говорилось, что «стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так».

Полиция Читы составила протокол в отношении Лосевой 21 декабря. Женщину признали виновной в «дискредитации» российской армии.

Еще один протокол на жительницу Читы местная полиция составила по статье о неуважении к государству (ч.3 ст. 20.1 КоАП) за лайк к картинке с текстом: «Для посетителей моей страницы: Путин — ***ло, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной». Это дело суд рассмотрит 1 февраля.

Ранее суд оштрафовал сына Нелли Ивана Лосева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии после того, как он выложил в инстаграме пересказ своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно"», — говорилось в сторис, которую опубликовал Лосев на своей странице.