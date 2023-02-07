Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт старейшей правозащитной организации России — Московской Хельсинкской группы (МХГ). Об этом сообщил проект «Роскомсвобода».

«Блокировка осуществляется по "маске", то есть — со всеми доменами и поддоменами. Причина пока неизвестна», — отмечает «Роскомсвобода».

РКН также не указал, по требованию какого органа было принято решение об ограничении доступа к сайту.

