Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт старейшей правозащитной организации России — Московской Хельсинкской группы (МХГ). Об этом сообщил проект «Роскомсвобода».
Фото: скрин с сайта «Роскомсвободы»
«Блокировка осуществляется по "маске", то есть — со всеми доменами и поддоменами. Причина пока неизвестна», — отмечает «Роскомсвобода».
РКН также не указал, по требованию какого органа было принято решение об ограничении доступа к сайту.
25 января Московский городской суд вынес решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ).
В основу требований о ликвидации легли результаты внеплановой проверки, которая была проведена в отношении организации в ноябре по требованию прокуратуры. Претензии Минюста состояли в том, что представители московского движения принимали участие в конференциях в других субъектах страны, вне Москвы — тем самым нарушая «пределы территориальной деятельности».