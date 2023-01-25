Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу (МХГ)

Московский городской суд вынес решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ) — старейшей правозащитной организации в России. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда. Вынесение решения по иску о ликвидации потребовало всего одного заседания по существу. В основу требований о ликвидации легли результаты внеплановой проверки, которая была проведена в отношении организации в ноябре по требованию прокуратуры. Претензии Минюста состояли в том, что представители московского движения принимали участие в конференциях в других субъектах страны, вне Москвы — тем самым нарушая «пределы территориальной деятельности».

«Примеры такой деятельности: наблюдения на резонансных судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях партнеров организации (в т. ч. онлайн)» — сказано на сайте Московской Хельсинкской группы. Например, в числе претензий со стороны Минюста было то, что члены МХГ в 2020 году присутствовали в качестве наблюдателей в Ярославле на судебном заседании по делу о пытках в колонии №1, также в 2020 году присутствовали на нескольких заседаниях в Подольске по делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, а также подписывали совместное обращение правозащитников к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить запрет на проведение одиночных пикетов в городе. Всего в иске Минюста представлено 11 эпизодов «нарушений».

Читайте также Читайте также Марш-реванш Путин возвращает сталинское государство. Что можно противопоставить этому?