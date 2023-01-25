Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу (МХГ)

Московский городской суд вынес решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ) — старейшей правозащитной организации в России. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда. Вынесение решения по иску о ликвидации потребовало всего одного заседания по существу.
В основу требований о ликвидации легли результаты внеплановой проверки, которая была проведена в отношении организации в ноябре по требованию прокуратуры. Претензии Минюста состояли в том, что представители московского движения принимали участие в конференциях в других субъектах страны, вне Москвы — тем самым нарушая «пределы территориальной деятельности».
«Примеры такой деятельности: наблюдения на резонансных судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях партнеров организации (в т. ч. онлайн)» — сказано на сайте Московской Хельсинкской группы.
Например, в числе претензий со стороны Минюста было то, что члены МХГ в 2020 году присутствовали в качестве наблюдателей в Ярославле на судебном заседании по делу о пытках в колонии №1, также в 2020 году присутствовали на нескольких заседаниях в Подольске по делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, а также подписывали совместное обращение правозащитников к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить запрет на проведение одиночных пикетов в городе. Всего в иске Минюста представлено 11 эпизодов «нарушений».
На заседании по существу представители ответчика заявляли ходатайство с требованием признать незаконной «внеплановую проверку», проведенную в отношении МХГ, но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Также защите было отказано в вызове всех свидетелей.
Представители Минюста утверждали, что МХГ не предоставила в ходе проверки полный пакет требуемых документов, а устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства. Ведомство посчитало нарушения «неустранимыми законным образом» и потребовало ликвидировать МХГ и запретить ее деятельность на территории России.
Московская Хельсинкская группа существует в России с мая 1976 года. Основателем и первым руководителем МХГ был советский физик, правозащитник Юрий Орлов. С 1996 года до конца жизни (2018 год) председателем Московской Хельсинкской группы являлась правозащитница Людмила Алексеева.