Обвинение запросило 9 лет колонии для журналистки RusNews Марии Пономаренко по делу о «фейках» про армию

В ходе прений в Ленинском районном суде Барнаула обвинение запросило девять лет колонии общего режима для журналистки RusNews Марии Пономаренко, обвиняемой по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

Кроме того, прокурор требует запретить Пономаренко в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.

В конце апреля прошлого года суд в Санкт-Петербурге отправил Пономаренко в СИЗО. В камере она попыталась вскрыть себе вены на фоне диагностированного истерического расстройства личности.

В ноябре после соответствующего прошения от семьи девушки ее перевели под домашний арест. Спустя три месяца, в январе 2023 года Пономаренко вернули в СИЗО из-за неблагоприятной обстановки в доме. По словам бывшего мундепа Юлии Галяминой, журналистка поругалась с бывшим мужем, в квартире которого находилась под домашним арестом.

Уголовное дело против журналистки возбудили из-за публикации от 17 марта в телеграм-канале на 1,6 тысячи человек. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.